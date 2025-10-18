علم الهدایی: جنگ رونق و آبادانی خرمشهر را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم‌الهدایی پیش از ظهر امروز شنبه در نشست بررسی مسائل عمرانی شهرستان خرمشهر، این شهر را نماد مقاومت و پیروزی ملت ایران دانست و اظهار کرد: خرمشهر زمانی قطب آبادانی کشور بود اما با آغاز جنگ تحمیلی، توسعه آن متوقف شد؛ اکنون زمان بازگشت به مسیر پیشرفت است.

وی با اشاره به مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به استان خوزستان افزود: کارگروهی تخصصی در دفتر فنی استانداری برای پیگیری مصوبات عمرانی تشکیل شده و روند اجرای پروژه‌ها را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.

علم‌الهدایی در ادامه به بحران آب و فاضلاب شهرستان اشاره کرد و گفت: تا دهه فجر امسال، ۱۳۰ هزار مترمکعب آب از طرح غدیر برای خرمشهر تأمین خواهد شد؛ این اقدام گام مهمی در رفع مشکلات زیرساختی منطقه است.