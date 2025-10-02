سید حسین مردی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این تعداد ۲۱۰ دانش آموز ناشنوا تحت حمایت بهزیستی هستند، اظهار کرد: امکانات آموزشی لازم در اختیار این افراد قرار گرفته است.

وی افزود: این تعداد دانش آموز نیازمند و ناشنوا شهرستان شادگان تحت پوشش حمایت مالی و فرهنگی بهزیستی قرار دارند.

مردی زاده همچنین با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های بهزیستی شادگان حمایت از معلولان در زمینه ادامه تحصیل در مقاطع مختلف است تصریح کرد: در همین راستا دانش‌آموزان ناشنوا نیز از طریق پرداخت کمک هزینه تحصیلی مورد حمایت بهزیستی قرار دارند.

سرپرست اداره بهزیستی شادگان عنوان کرد: دانش‌آموزانی که می خواهند به مدرسه بروند در پایگاه‌های سنجش مورد بررسی قرار می گیرند و در این پایگاه‌ها به لحاظ شنوایی و بینایی مورد بررسی قرار می گیرند که اگر دارای مشکلات جدی شناخته شدند برای تحصیل به مدارس استثنایی هدایت می شوند.