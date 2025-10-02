  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

۲۱۰ دانش‌آموز ناشنوا در شادگان تحصیل می‌کنند

شادگان ـ سرپرست اداره بهزیستی شادگان گفت: ۲۱۰ دانش‌آموز ناشنوا در مدرسه استثنایی این شهرستان تحصیل می کنند.

سید حسین مردی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این تعداد ۲۱۰ دانش آموز ناشنوا تحت حمایت بهزیستی هستند، اظهار کرد: امکانات آموزشی لازم در اختیار این افراد قرار گرفته است.

وی افزود: این تعداد دانش آموز نیازمند و ناشنوا شهرستان شادگان تحت پوشش حمایت مالی و فرهنگی بهزیستی قرار دارند.

مردی زاده همچنین با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های بهزیستی شادگان حمایت از معلولان در زمینه ادامه تحصیل در مقاطع مختلف است تصریح کرد: در همین راستا دانش‌آموزان ناشنوا نیز از طریق پرداخت کمک هزینه تحصیلی مورد حمایت بهزیستی قرار دارند.

سرپرست اداره بهزیستی شادگان عنوان کرد: دانش‌آموزانی که می خواهند به مدرسه بروند در پایگاه‌های سنجش مورد بررسی قرار می گیرند و در این پایگاه‌ها به لحاظ شنوایی و بینایی مورد بررسی قرار می گیرند که اگر دارای مشکلات جدی شناخته شدند برای تحصیل به مدارس استثنایی هدایت می شوند.

