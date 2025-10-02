به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدوی عصر امروز پنج‌شنبه در جمع نخبگان استان اظهار داشت: جمع نخبگانی می‌تواند در حل بسیاری از چالش‌ها، مشکلات و آسیب‌ها مؤثر باشد و همه نخبگان در این زمینه نقش‌آفرین هستند.

وی با اشاره به این‌که در جلسات باید از نخبگان در حوزه‌های تخصصی خودشان دعوت شود، افزود: ایجاد اعتماد دوطرفه در این خصوص ضروری است و نتیجه آن به نفع کل جامعه خواهد بود.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی تأکید کرد: حتی امنیت امروز ما نیز محصول تلاش نخبگان است؛ به‌گونه‌ای که در جنگ ۱۲ روزه، نخبگان و دانشمندان کشور با تولید موشک‌های داخلی، بازدارندگی مؤثری ایجاد کردند.

سردار مهدوی خاطرنشان کرد: خودباوری و حفظ استقلال کشور تنها با تکیه بر سرمایه‌های داخلی، به‌ویژه سرمایه ارزشمند نیروی انسانی، امکان‌پذیر است.

وی در ادامه یادآور شد: کارخانه کویرتایر نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در تولید نیازهای داخلی کشور است.

مهدوی با تأکید بر این‌که یکی از مهم‌ترین مشکلات نخبگان مربوط به دریافت تسهیلات است، گفت: باید اقدامات عملی برای رفع این مشکل انجام شود و ما نیز آماده همکاری در این زمینه هستیم.