آستانه: حمل و نقل عمومی رایگان برای زائران شهید اردهال تخصیص یافت

سعید آستانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمت رسانی ۹ دستگاه اتوبوس و پنج ون در مراسم در روز جمعه و همزمان با برگزاری مراسم جهانی قالیشویان اظهار کرد: امروز پنجشنبه نیز حمل و نقل عمومی به ارایه خدمت پرداخت تا در مجموع امروز و فردا، ۳۵ دستگاه اتوبوس و ون به صورت رایگان برای جابجایی زائران و شرکت کنندگان در مراسم قالیشویان فعالیت کنند.

وی ابراز کرد: در مجموع ۲۷ دستگاه اتوبوس و ۸ دستگاه ون درمسیر مشهد اردهال فعال هستند تا فرآیند جابجایی زائران و عزاداران حضرت را انجام می دهند.

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان تصریح کرد: علاوه بر آن ،۱۲ دستگاه تاکسی به صورت صلواتی از پارکینگ تا گیت ورودی حرم حضرت علی ابن باقر (ع) خدمت رسانی خواهند کرد.