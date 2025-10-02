  1. استانها
آستانه: حمل و نقل عمومی رایگان برای زائران شهید اردهال تخصیص یافت

کاشان - سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان گفت: به منظور خدمت رسانی شایسته به زائران شهید اردهال حمل و نقل عمومی به صورت رایگان به ارائه خدمت پرداخته است.

سعید آستانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمت رسانی ۹ دستگاه اتوبوس و پنج ون در مراسم در روز جمعه و همزمان با برگزاری مراسم جهانی قالیشویان اظهار کرد: امروز پنجشنبه نیز حمل و نقل عمومی به ارایه خدمت پرداخت تا در مجموع امروز و فردا، ۳۵ دستگاه اتوبوس و ون به صورت رایگان برای جابجایی زائران و شرکت کنندگان در مراسم قالیشویان فعالیت کنند.

وی ابراز کرد: در مجموع ۲۷ دستگاه اتوبوس و ۸ دستگاه ون درمسیر مشهد اردهال فعال هستند تا فرآیند جابجایی زائران و عزاداران حضرت را انجام می دهند.

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان تصریح کرد: علاوه بر آن ،۱۲ دستگاه تاکسی به صورت صلواتی از پارکینگ تا گیت ورودی حرم حضرت علی ابن باقر (ع) خدمت رسانی خواهند کرد.

