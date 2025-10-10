  1. استانها
برگزاری مراسم آیین سنتی عزاداری نشلجی‌ها در مشهداردهال کاشان

کاشان - مراسم آیین سنتی عزاداری نشلجی‌ها در سومین جمعه از مهرماه، در مشهداردهال کاشان برگزار شد.

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - در سومین جمعه از مهرماه، طبق یک سنت کهن و اصیل و در راستای پاسداشت مقام امامزاده حضرت علی بن باقر(ع) مراسم عزاداری سنتی نشلجی‌ها در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.

تصویربردار: هادی نجف زاده

