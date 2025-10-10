خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - در سومین جمعه از مهرماه، طبق یک سنت کهن و اصیل و در راستای پاسداشت مقام امامزاده حضرت علی بن باقر(ع) مراسم عزاداری سنتی نشلجیها در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.
تصویربردار: هادی نجف زاده
