به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی شامگاه پنجشنبه در آیین گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه (س) و برگزاری همایش کریمه اهل‌بیت (س) در بندرعباس اظهار کرد: خداوند متعال را شاکرم که این توفیق نصیب بنده شد در جمع شما عزیزان حضور داشته باشم و به نمایندگی از مردم شریف هرمزگان خیر مقدم عرض کنم.

وی افزود: ۱۳ سال پیش با شور و علاقه دوستان و همت دلسوزان، تصمیم گرفته شد این همایش به نام حضرت فاطمه معصومه (س) در هرمزگان برگزار شود و امروز با گذشت بیش از یک دهه، این مراسم به یکی از برنامه‌های فرهنگی شاخص استان تبدیل شده است.

مرادی با تقدیر از همراهی روحانیون و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان در برپایی این همایش گفت: حضور چهره‌های برجسته‌ای همچون نماینده ولی فقیه در استان، علمای دینی و بزرگان فرهنگی، این محفل معنوی را پربارتر کرده است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان هرمزگان تصریح کرد: در این سفر مسائل مهمی همچون اشتغال، مسکن و معیشت مردم مورد تأکید قرار گرفت و لازم است با هماهنگی سه قوه، مشکلات اصلی مردم مدیریت و رفع شود.

وی ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد فشارها و جنگ‌های تحمیلی، نظام اسلامی را دچار چالش کنند اما مردم ایران در سخت‌ترین شرایط نشان داده‌اند پای انقلاب ایستاده‌اند.

مرادی در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران و حامیان برگزاری همایش کریمه اهل‌بیت (س) گفت: این مراسم فرصتی برای تقویت معنویت، انس با اهل‌بیت (ع) و پاسداشت ارزش‌های اسلامی در هرمزگان است.