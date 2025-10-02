تشکیل کمیته دیپلماسی علم و فناوری در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی عصر پنج شنبه در جمع نخبگان خراسان جنوبی با تبریک روز ملی نخبگان اظهار داشت: ایجاد بنیاد ملی نخبگان به دستور مقام معظم رهبری و با توجه به ضرورت موجود در کشور محقق شد.

وی خاطرنشان کرد: نخبگان در همه کشورها در حوزه‌های مختلف تأثیرگذار هستند، اما بی‌توجهی به این قشر در کشور موجب مهاجرت آنان شده است.

هاشمی افزود: در مجلس «کمیته دیپلماسی علم و فناوری» به ریاست بنده تشکیل شده تا ارتباط با نخبگان خارج از کشور از این طریق برقرار شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید با هدف جذب نخبگان، اقدامات اساسی برای حل مشکلات آنان انجام شود. خوشبختانه کارهایی در این زمینه در حال اجراست و در استان نیز اهتمام جدی برای رفع مشکلات نخبگان وجود دارد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم حداکثر استفاده از ظرفیت نخبگان در کشور و به‌ویژه خراسان جنوبی صورت گیرد و امیدواریم در سال جاری مشکلات نخبگان به حداقل برسد.