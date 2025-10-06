به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه؛ بازه زمانی ثبت‌نام غیر حضوری (الکترونیکی) از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۶ تا ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۹ است و ضروری است پذیرفته‌شدگان با مراجعه به این سامانه نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. بازه زمانی ثبت‌نام حضوری روزهای یکشنبه ۱۴۰۴/۷/۲۰ تا سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۲در واحد محل قبولی است.

شروع کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و اسکان خوابگاه از تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از طریق سهمیه استعدادهای درخشان نیز به همین طریق و در همان بازه فوق صورت خواهد گرفت، لذا ضروری است این دسته از پذیرفته شدگان نیز مطابق موارد فوق اقدام کنند.

پذیرفته شدگان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.