تشکیل کمیته ویژه شهرداری قم برای ارتقای خدمات به زائران حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی صبح جمعه در بازدید میدانی از مواکب، ایستگاه‌های صلواتی و زیرساخت‌های خدماتی سطح شهر با صدور دستور فوری، بر رفع نواقص احتمالی و ایجاد هماهنگی کامل میان سازمان‌ها و مناطق مختلف شهرداری تأکید کرد.

وی افزود: تمام تلاش ما بر آن است که تجربه‌ای مطلوب و بی‌نقص برای زائران رقم بخورد و کوچک‌ترین مانع یا مشکل در مسیر آنان به سرعت شناسایی و برطرف شود.

شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام تشکیل کمیته‌ای ویژه برای ارزیابی خدمات‌رسانی، افزود: این کمیته مأموریت دارد تا ضمن بررسی دقیق عملکرد، نقاط قوت و ضعف را احصا کرده و برای مناسبت‌های مذهبی آینده برنامه‌ریزی جامع و پیشگیرانه انجام دهد.

به گفته وی، مدیریت این فرآیند باید به گونه‌ای باشد که هیچ مشکلی در ایام پرتردد مذهبی تکرار نشود.

وی ضمن تقدیر از حضور پرشور خادمان مردمی در برپایی ایستگاه‌های صلواتی تصریح کرد: مردم متدین قم بار دیگر با تلاش و اخلاص مثال‌زدنی خود آبرو داری کردند و در کنار دستگاه‌های اجرایی، صحنه‌ای از وفاداری و خدمت خالصانه به زائران بانوی کرامت را به نمایش گذاشتند.

عظیمی همچنین با اشاره به حضور گسترده خادمان از سایر استان‌ها و حتی کشورهای اسلامی، این همدلی و مشارکت فراگیر را نشانه‌ای روشن از جایگاه رفیع حضرت معصومه (س) در جهان اسلام دانست و گفت: این حضور گسترده، بیانگر اهمیت معنوی ویژه این ایام است و مسئولیت ما را در میزبانی شایسته دوچندان می‌کند.

شهردار قم در پایان تأکید کرد: تمام اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و فراهم‌سازی شرایطی آرام و دلنشین برای زائران انجام می‌شود و مجموعه شهرداری متعهد است که هیچ مانعی در مسیر زیارت عاشقانه دلدادگان بانوی کرامت ایجاد نشود.