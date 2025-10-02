هجرت حضرت معصومه(س) نماد جهاد زنان در تاریخ تشیع است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان شامگاه پنجشنبه در مراسم شب ارتحال جانسوز بانوی کرامت در حرم کطهر در سخنانی با اشاره به جایگاه ویژه بانوان در تاریخ اسلام اظهار کرد: در مقاطع پر فشار و دوران حصر امامان، زنان به عنوان پرچمداران دفاع از دین نقش‌آفرینی کردند؛ از حضرت زهرا (س) در کنار امیرالمؤمنین (ع) گرفته تا حضرت زینب (س) در ماجرای عاشورا، حضرت معصومه (س) در همراهی و یاری امام رضا (ع) و همچنین همسر امام هادی (ع) که هر یک نمونه‌ای درخشان از این حقیقت هستند.

وی با بیان اینکه هجرت حضرت فاطمه معصومه (س) نشانه‌ای آشکار از جهاد و ایثار ایشان بود، ادامه داد: این بانوی بزرگ اگر در مدینه می‌ماند، زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ای در انتظارش بود اما آگاهانه مسیر هجرت را انتخاب کرد تا به امام رضا (ع) بپیوندد و در نصرت ولایت نقش‌آفرین باشد. به همین دلیل دشمنان نیز این حرکت را تهدیدی بزرگ دانستند و کاروان ایشان را مورد هجوم قرار دادند.

پناهیان تصریح کرد: همان‌طور که در تاریخ می‌بینیم، بانوان در لحظه‌های حساس، بار سنگین دفاع از دین و ولایت را بر عهده گرفتند و در این مسیر حتی از جان خویش گذشتند. حضرت معصومه (س) نیز با حرکت خود نشان دادند که زن می‌تواند در میدان جهاد، نقشی همسنگ مردان ایفا کند.

این استاد حوزه علمیه با تأکید بر وظیفه جامعه اسلامی در زمان حاضر گفت: امروز باید احترام به زنان مؤمن در همه عرصه‌های اجتماعی نهادینه شود. اگر در جامعه دختری بی‌حجاب شد، به جای سرزنش باید پرسید چه زمانی در خانواده یا محیط آموزشی به او بی‌احترامی شده که به چنین وضعی رسیده است.

وی در ادامه افزود: اگر می‌خواهیم جامعه به سوی معنویت هدایت شود، باید بخش‌های ایجابی و انگیزشی را تقویت کنیم؛ یعنی زنان فداکار، محجبه و مادران ایثارگر بیش از پیش مورد تقدیر قرار گیرند تا الگوهای حقیقی به نسل جوان معرفی شوند.

پناهیان در پایان یادآور شد: تاریخ تشیع و حرم مطهر حضرت معصومه (س) این پیام روشن را به ما منتقل می‌کنند که زنان در سخت‌ترین شرایط اجتماعی و سیاسی می‌توانند مسیر هدایت جامعه را رقم بزنند و وظیفه امروز ما حفظ و ترویج این فرهنگ متعالی است.