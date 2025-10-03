به گزارش خبرنگار مهر، کامیار میرزایی صبح جمعه در جلسه شورای آرد و نان شهرستان کامیاران، با اشاره به اهمیت رعایت زمان تعیین‌شده برای فعالیت نانوایی‌ها، اظهار کرد: نانوایی‌ها موظف به رعایت دقیق ساعات فعالیت خود هستند و این موضوع مستقیماً در میزان سهمیه آرد آن‌ها تأثیرگذار است.

وی افزود: لازم است پایش عملکرد نانوایی‌های سطح شهرستان به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد.

فرماندار کامیاران در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای لازم در فرآیند پخت نان، افزود: در بازرسی‌های میدانی، موضوعاتی همچون وزن چانه، رعایت اصول بهداشتی، کیفیت پخت، نحوه نگهداری آرد و همچنین تکریم مشتریان باید به‌صورت جدی مد نظر قرار گیرد.

در ادامه این جلسه، مدیر جهاد کشاورزی کامیاران گزارشی از وضعیت آرد و نان در سطح شهرستان ارائه کرد.

همچنین بر تداوم فعالیت گشت‌های مشترک نظارتی با حضور نمایندگان ادارات ذی‌ربط، برای کنترل و ارتقای کیفیت نان تأکید شد.