انتقاد فرماندار کامیاران از کیفیت نان/99 کلاس درس هوشمندسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکر روحانی در جلسه شورای آرد و نان شهرستان کامیاران گفت: در حال حاضر در سطح شهرستان 176 نانوایی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 21 مورد نان بربری و هفت مورد سنگک پخت می کنند که برای بهبود کیفیت نان و جلوگیری از ضرر و زیان عموم مردم لازم است دستگاه های نظارتی تدابیر لازم را بکار گیرند.

وی افزود: با واگذاری امتیاز خبازی به افراد توانمند علاوه بر اینکه انحصاری شدن واگذاری ها برداشته می شود، زمینه ایجاد رقابت و ارتقاء سطح خدمات و کیفیت نیز فراهم می شود.

فرماندار کامیاران ارائه خدمات خوب و شایسته در این بخش را زمینه ماندگاری در گردونه رقابت دانست و ادامه داد: ارائه آموزش های مداوم، رعایت مقررات بهداشتی و استانداردها در پخت نان از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه نماینده اداره غله شهرستان کامیاران بیان کرد: در سال جاری تنها 26 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که این مقدار نتوانسته نیاز استان را برآورده کند.

محمد سماعیله یادآور شد: به همین خاطر 65 هزار تن گندم وارداتی در سطح استان توزیع شده که مقداری رنگ آن بر روی سفیدی نان تاثیر گذاشته است.

وی اظهار داشت: با توجه به تعهدهای موجود تا کنون فنی و حرفه ای آموزش های لازم را برگزار نکرده است برای واگذاری سهمیه خبازی کسب چهار شرط از پنج شرط انتخاب به عنوان کارفرما ضروری است.

99 کلاس درس هوشمندسازی شد

فرماندار شهرستان کامیارن در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: 99 کلاس از 60 مدرسه در کامیاران هوشنمد سازی شده است.

روحانی افزود: تدوین ساز و کار مناسب و ارائه الزامات قانونی برای اجرای برنامه هوشمندسازی مدارس یک ضرورت است که برای عملی شدن آن باید در کمترین زمان ممکن گام های اساسی برداشته شود.

وی نقش آموزش و پرورش در ارتقاء سطح فرهنگی، فکری و ایفای حقوق شهروندی را مهم و ویژه ارزیابی کرد و ادامه داد: استفاده از فناوری روز و امکانات جدید در انتقال و فراگیری دانش و علوم و فنون مختلف به آسانی میسر می شود و به همین منظور فراهم کردن این قبیل امکانات باید در اولویت برنامه ها باشد.

فرماندار کامیاران یادآور شد: در حال حاضر 742 کلاس درس در سطح شهر و روستاهای شهرستان دایر است که از این تعداد 99 کلاس هوشمندسازی شده است که با توجه به آمار موجود نیازمند تلاش بیستر در این زمینه هستیم.

روحانی بیان کرد: با استفاده از پتانسیل حوزه های بخش و همکاری شوراهای اسلامی بخش ها و جلب حمایت های مردمی و خیرین می توان بخشی از نیازهای مالی مدارس را جبران و برای هوشمندسازی آنها هزینه کرد.

وی بیان کرد: ایمنی و تجهیز مدارس و رعایت استانداردها از بحث های مهمی است که باید در دستور کار فوری قرار گرفته و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام شود.

در ادامه این جلسه مدیر آموزش و پرورش شهرستان کامیاران در گزارشی اظهار داشت: در حال حاضر 14 هزار و 779 دانش آموز در 123 مدرسه و در مقاطع مختلف آموزشی مشغول به تحصیل هستند که برای ارتقاء سطح آموزش ها نیازمند امکانات بیشتر و هوشنمدسازی کامل مدارس هستیم.

نبی ساعدی هزینه پیش بینی شده برای هوشمندسازی هر کلاس را هشت میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در آبان 91 پیشرفت هوشمندسازی نسبت به اردیبهشت 91 بیش از 81 درصد بوده است که امیدواریم با حمایت های مالی خیرین، مساعدت ادارات و سازمان ها و همراهی اولیاء دانش آموزان بتوانیم تحولی اساسی در این بخش ایجاد کنیم.

وی در خصوص انتخاب معلم نمونه بیان کرد: شیوه نامه جدید ابلاغ شده است که به زودی اجرایی می شود و بر اساس دستورالعمل جدید انتخاب معلم نمونه در سه سطح شهرستانی، استانی و کشوری است که حداقل امتیاز لازم برای سطح شهرستان 150، استانی 250 و کشوری 300 امتیاز است.