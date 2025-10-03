حرکت دسته عزای خادمان در سالروز ارتحال بانوی کرامت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دسته عزاداری خادمان و زائران حضرت فاطمه معصومه (س) صبح جمعه، همزمان با سالروز رحلت بانوی کرامت، با حضور گسترده خادمان و مردم از بیتالنور محل عبادت کریمه اهل بیت (ع) در خیابان ۴۵ متری عمار یاسر آغاز به حرکت کرد و به سمت حرم مطهر آن حضرت در حال برگزاری است.
دسته عزای ویژه رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) صبح امروز در فضای معنوی و مملو از شور و اندوه آغاز شد و جمع کثیری از خادمان و زائران حرم بانوی کرامت در این مراسم حضور پرشور یافتند.
این آیین عزاداری با سخنرانی حجتالاسلام سیدحسین آقامیری همراه است و در ادامه، مدیحهسرایی و مرثیهخوانی مداحان برجسته کشور از جمله ابوذر بیوکافی، علی حبیبزاده، سیدعلی حسینینژاد، سیدمصطفی میرداماد و سیدمهدی موسوی انجام خواهد شد.
حضور دستهجات عزاداری، خادمان حرم مطهر و جمع وسیعی از زائران از شهر قم و دیگر نقاط کشور جلوهای باشکوه از دلدادگی به بانوی کرامت را به نمایش گذاشته و حال و هوای معنوی ویژهای در خیابانهای منتهی به حرم مطهر ایجاد کرده است.
این مراسم عزاداری که با هدف تجلیل از مقام والای حضرت فاطمه معصومه (س) و ابراز ارادت به ساحت ایشان برگزار میشود، یکی از سنتهای دیرینه مردم قم در روز رحلت بانوی کرامت به شمار میرود و هر ساله با شور و عظمت خاصی برپا میشود.
حرکت دسته عزا به سمت حرم مطهر ادامه دارد و بناست پس از پایان مسیر، مراسم سوگواری با حضور زائران و مجاوران در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) ادامه یابد.
