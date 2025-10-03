قم در سوگ بانوی کرامت؛ برپایی ۲۰۰ موکب برای خدمت به زائران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: همزمان با ایام ارتحال جانسوز اخت الرضا (ع) از روزهای گذشته شهر مقدس قم رنگ و بوی عزا گرفته بود و پرچم‌های مشکی بر فراز صحن و سرای حرم مطهر حضرت معصومه (س) برافراشته شد و کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف حرم یکپارچه سیاه‌پوش شدند.

از عصر روز گذشته و هم‌زمان با برگزاری آیین تعویض پرچم حرم مطهر، مراسمات عزاداری دخت موسی بن جعفر (ع) در شهر مقدس قم و حرم بانوی کرامت آغاز شد.

صبح امروز اما حال و هوای قم متفاوت‌تر از همیشه بود و از نخستین ساعات روز، خادمان رسمی و افتخاری آستان مقدس حضرت معصومه (س) به همراه کاروانی از خادمان آستان قدس رضوی و مسجد مقدس جمکران در بیت‌النور، محل عبادت بانوی کرامت گردهم آمدند و در حالی‌که پرچم‌های عزا و بیرق‌های سیاه در دست داشتند، مسیر خیابان ۴۵ متری عمار یاسر، چهارراه بازار و میدان آستانه را به سمت حرم مطهر طی کردند.

این دسته باشکوه در نهایت در صحن امام رضا (ع) تجمع کرد و با نوای دلنشین حاج حسن حیدرزاده و سید علی حسینی نژاد به سوگواری پرداخت که در این مراسم، جلوه‌های بی‌بدیلی از عشق مردم به اهل بیت (ع) به چشم می‌خورد.

خادمان افتخاری در کنار مراسم عزاداری، سالمندان و افراد ناتوان را با ویلچر تا حرم مطهر همراهی کردند و زنان عزادار نیز حضوری چشمگیر داشتند و بسیاری از آنان همراه با کودکان خود در این دسته عزاداری شرکت کردند تا نسل جدید را با سنت‌های مذهبی آشنا کنند.

بیش از ۲۰۰ موکب ایرانی و عراقی در اطراف حرم مطهر به‌ویژه در میدان آستانه و خیابان چهارمردان برپا شد.

امسال برای دومین بار این موکب‌ها ذیل ستاد مردمی «خادمان ملیکه ایران» فعالیت مشترک داشتند و علاوه بر خدمات پذیرایی، شماری از غرفه فرهنگی نیز ویژه کودکان و نوجوانان به همت نهادهای فرهنگی استان قم راه‌اندازی شد.

هیأت‌های مذهبی از شهرهای مختلف کشور و روستاهای اطراف قم نیز از صبح امروز به حرم مطهر بانوی کرامت وارد شدند.

دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی یکی پس از دیگری وارد صحن‌های مطهر شدند و جلوه‌ای از شور و شعور حسینی را در عزای حضرت معصومه (س) رقم زدند.

شب گذشته نیز حرم مطهر میزبان زائران پرشماری از شهرهای نجف و کربلا بود که خود را به قم رسانده بودند و در صحن امام رضا (ع) به عزاداری پرداختند.

در کنار این مراسمات مردمی، بیوت مراجع عظام تقلید نیز شاهد برگزاری آیین‌های عزاداری بود.

علما و خطبای برجسته حوزه علمیه قم با ایراد سخنرانی، ابعاد شخصیتی و جایگاه حضرت معصومه (س) را تبیین کردند.

آیت‌الله سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) نیز در ایوان آیینه به استقبال زائران و خادمان پرداخت و ضمن خوشامدگویی به آنان، بر اهمیت پاسداشت یاد و نام بانوی کرامت تأکید کرد.

به مناسبت این روز، شماری از نانوایی‌های سطح شهر با همت اداره کل اوقاف و امور خیریه قم اقدام به توزیع نان صلواتی کردند تا جلوه‌ای دیگر از همدلی و خدمت به زائران در این ایام ثبت شود.

همزمان بسیاری از برنامه‌های حرم مطهر از شبکه‌های ملی و استانی پخش زنده شد تا عاشقان بانوی کرامت در سراسر کشور در این مراسم شریک شوند.

حضرت فاطمه معصومه (س) در نخستین روز ذیقعده سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشود.

پس از شهادت پدر بزرگوارشان، امام موسی کاظم (ع)، تحت سرپرستی امام رضا (ع) تربیت یافتند.

یک سال پس از هجرت ناگزیر امام رضا (ع) به خراسان، ایشان نیز برای دیدار برادر رهسپار ایران شدند؛ اما در ساوه مورد هجوم دشمنان قرار گرفتند و پس از بیماری و مسمومیت، امکان ادامه مسیر نیافتند.

بزرگان قم به سرپرستی موسی بن خزرج، بزرگ خاندان اشعری، به استقبال حضرت شتافتند و آن حضرت را به «بیت‌النور» آوردند.

بانوی کرامت ۱۷ روز در این مکان اقامت کردند و سرانجام در روز دهم یا دوازدهم ربیع‌الثانی سال ۲۰۱ هجری قمری، چشم از جهان فرو بستند و برای همیشه قم را مأمن و مأوای عاشقان اهل بیت (ع) ساختند.