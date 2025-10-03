به گزارش خبرنگار مهر، استان سمنان به دلیل قرار گیری در کریدور شمالشرق کشور، به بین الحرمین یا مسیر حرم تا حرم هم شهرت دارد مسیری که یک سوی آن از جاده گرمسار - قم به حرم مطهر حضرت معصومه (س) متصل می شود و سر دیگرش از طریق میامی و سبزوار به حرم مطهر آقا علی بن موسی الرضا (ع) برادر حضرت معصومه (س)؛

مردم استان سمنان در سالروز شهادت و یا ولادت با سعادت امام مهربانی ها و همچنین خواهر گرامی شان، میزبان خیل عظیم زائرانی است که از شهرهای این منطقه عبور می کنند در نتیجه مردم استان در این روزهای جشن و عزاداری در واقع دو رسالت دارند که یکی گرامی داشت ایام مذهبی و مناسبت ها و دیگری تکریم زائران رضوی و مجاوران شهر مقدس قم است.

روایت میزبانی خوب

از سکه قدیمی که از ابتدای قاجاریه در سمنان کشف شده، عبارت دارالمرحمه برای سمنان ذکر شده است و این نشان می دهد که مردم این استان از دیرباز دیار مرحمه، مهمان پذیری و همچنین حب اهل بیت (ع) بوده و تاکنون نیز است در برخی نقاط استان سمنان امروز موکب هایی برپا شده تا زائرانی که به سمت مشهد مقدس می روند یا مشهدی ها و شمالی ها و خراسانی هایی که از راه سمنان به شهر مقدس قم سفر می کنند، لختی در آنجا آسوده خاطر شده و استراحت کنند و سپس به راهشان ادامه دهند.

از سوی دیگر پلیس راه هم از مسافران و زائران درخواست کرده که کمال احتیاط را داشته و حتماً بعد از ۹۰ الی ۱۰۰ دقیقه رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشند زیرا جاده های استان فاقد پوشش های بصری زیبا است و در نتیجه مستعد تصادفات؛ همانطور که رئیس پلیس راه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: عمده تصادفات منجر به فوت و یا جرح در استان از نوع واژگونی است و عمده دلیل این واژگونی ها هم خستگی است.

سرهنگ موسی بزرگی همچنین از وجود ۱۰۰ دوربین نظارتی ثابت و کنترل سرعت و تخلفات در جاده های استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: پلیس راه برای نظارت و رصد شرایط جاده های استان از امکان نظارت سنجی دیجیتال یا همان دوربین های قوی، بهره می گیرد.

خدمت رسانی به زائران

علی ایحال مردم استان سمنان در کنار کمک به کاهش تصادفات جاده ای در این ایام که شاهد حضور زائران در جاده ها هستیم، به برگزاری مراسم و سوگواری ها و عزاداری ها هم مشغول هستند شب و روز گذشته و امروز، مساجد و مهدیه ها و فاطمیه های استان از دورترین روستاها تا بزرگترین شهرها میزبان مراسم عزاداری بودند و از آنجا که زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) بسیار توصیه شده، جمع کثیری از مردم نیز به این شهر مقدس سفر کردند تا عزاداری هیئت های مذهبی استان را در حرم مطهر این بانوی گرانقدر جهان اسلام برگزار نمایند.

نقل میزبانی خوب مردم استان سمنان زبانزد است و نماینده ولی فقیه در استان سمنان درباره این موضوع به خبرنگار مهر، می گوید: امام صادق (ع) می فرمایند: وقتی مسلمانی بر مسلمان دیگر وارد شده و میزبان حاجت او را برطرف می کند و مشکل او را حل می کند و از او پذیرایی می کند گویی در راه خدا شمشیر زده است و این نشان دهنده عظمت کار مردم استان سمنان به عنوان میزبان زائران حرم مطهر رضوی و همچنین حرم مطهر خواهر گرانقدر امامن رضا (ع) است.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه خدمت به زائران حضرت معصومه (ص) و و حضرت امام رضا (ع) از دو سوی استان سمنان در کنار خیرات دنیوی، اجر معنوی و اخروی دارد، ابراز کرد: ما باید از این ظرفیت قرار گیری در مسیر بین الحرمین بهره گیری کرده و به ترویج فرهنگ رضوی و سیره حضرت معصومه (س) بپردازیم و فعالان فرهنگی و مرتبط مانند خادمیاران رضوی که متولی خدمت رسانی در این عرصه هستند می توانند بسیار تاثیرگذار باشند.

وی خواستار برپایی کاروان های زیارتی به شهر مقدس قم از نقاط مختلف استان سمنان شد و افزود: باید از این فاصله نزدیک با قم و مشهد بهره گیری کرد و تعداد کاروان های زیارتی به این دو شهر مقدس را افزایش داد زیرا بسیاری از مردم هستند که علاقمند به حضور در شهر مقدس قم هستند و علیرغم فاصله بسیار نزدیک با این شهر، امکان حضور در آن را نداشته اند لذا کاروان های زیارتی باید تعدد یابد و در کنار آن میزبان خوبی هم برای زائران این دو حرم مطهر در سراسر استان سمنان بود.

اهمیت زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س)

توصیه زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) در کلام بزرگان این استان هم بارها تاکید شده است همانطور که آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری در این خصوص می گوید: حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) در قم، محل شفاعت است روز قیامت از این نعمت، سؤال می‌کنند که مگر در دنیا به شما نگفتند که به زیارت حضرت معصومه (سلام الله علیها) بروید تا بهشتی شوید. راهِ به این آسانی را چرا نرفتید؟ آیا خداوند از کفرانِ این نعمت، می‌گذرد؟

همچنین آیت الله میرباقری شاهرودی در نقل دیگری نیز بیان می کند: حضرت معصومه (سلام الله علیها)، محور آن اُمّتی هستند که بر محور قم شکل می‌گیرد. قم، غیر از اینکه مرکز علمی و فرهنگی می‌شود، محور نقش‌آفرینی در تحولات آخرالزمان و محور ساماندهی جبهۀ مؤمنین در درگیری با جبهۀ باطل است.

وی اما در گفتگو با خبرنگار مهر نیز بر جایگاه عالیقدر حضرت معصومه (س) تاکید کرده و می گوید: زیارت باب ملاقات با امام محسوب می شود و کسی که در حرم حضرت معصومه (س) بهشتی شده است و در این جایگاه والاقدر این بانوی مکرم جهان اسلام را نشان می دهد.

تجلی ۱۴ معصوم

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با بیان اینکه همه ائمه معصوم (س) در حرم مطهر حضرت معصومه (س) حاضر هستند، بیان کرد: تجلیات ۱۴ معصوم در حرم ایشان است و اینکه امام صادق (ع) می فرمایند حرم ما اهل بیت (ع) پاره تن ما است، نشان می دهد که انوار اهل بیت (ع) اگر در شهر مقدس قم تجلی دارد، از وجود مبارک حضرت معصومه (س) است و این نشان از تاکید بر زیارت حرم مطهر ایشان دارد.

درباره اهمیت زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) احادیث نیز وجود دارد در یکی از آنها که پایان بخش گزارش خبرگزاری مهر است امام رضا (ع) می فرمایند: یا سَعْدُ عِنْدَکمْ لَنَا قَبْرٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک قَبْرُ فاطِمَةَ بنْتِ موسَی (ع) قَالَ نَعَمْ مَنْ زَارَهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا فَلَهُ الْجَنَّة؛ ای سعد! ما را قبری نزد شما هست؟ عرض کردم: فدایت گردم، منظورتان حضرت فاطمه دختر موسی بن جعفر (است؟ فرمود: بله، هر کسی او را در حالی که به حقش آشناست، زیارت کند، بهشت بر او واجب می شود.» همین روایت در «بحار الانوار» نیز در دو مورد نقل شده است.