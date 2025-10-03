جزئیات ربودن «تسنیم الهمص» توسط نیروهای ویژه اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، خانواده الهمص اعلام کردند که تسنیم الهمص، دختر اسیر مروان الهمص پزشک فلسطینی و مدیر بیمارستان‌های میدانی غزه، از سوی نیروهای ویژه اسرائیلی ربوده شده است. این گروه به گفته خانواده، تحت هدایت یاسر ابو شباب رهبر باند مسلح تحت حمایت رژیم صهیونیستی در غزه فعالیت می‌کند.

این حادثه در راستای جنایتی پیشین است که در آن پدر تسنیم، دکتر مروان شفیق الهمص، مدیر بیمارستان ابو یوسف النجار و رئیس بیمارستان‌های میدانی غزه، در ۲۱ جولای در حوالی بیمارستان صلیب سرخ در غرب خان یونس توسط همان نیرو ربوده شد.

در جریان بازداشت، دکتر الهمص از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و همچنین راننده آمبولانسی که همراه او بود مجروح شد. از آن زمان، او در زندان عسقلان نگهداری می‌شود و طبق گفته علاء السکافی، مدیر مؤسسه حقوق بشر الضمیر، مقامات اسرائیلی مانع از دیدار او با وکیل شده‌اند.

ربایش تسنیم الهمص در حالی صورت گرفته که خانواده او هنوز با آثار و پیامدهای بازداشت پدر مواجه هستند و این اقدام به‌عنوان ادامه‌ای از سیاست‌های سرکوب و بازداشت‌های هدفمند تل اویو علیه خانواده‌های فلسطینی تلقی می‌شود.