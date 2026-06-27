به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نزدیک به ۱۰۰۰ بازیگر، مدیر برنامه استعدادیابی، والدین کودکان و افراد دیگر، نامه سرگشاده‌ای را امضا کردند که توسط انجمن نمایندگان هنرمندان جوان سازماندهی شده بود و قراردادی که کودکان را ملزم به اجازه استفاده از هوش مصنوعی برای بازسازی صدایشان را می‌داد، محکوم کردند.

در این نامه گفته شده یک استودیوی بزرگ که مالکیت معنوی یک مجموعه بین‌المللی کودکان را دارد و یک سریال تلویزیونی انیمیشن طولانی مدت تولید می‌کند، از بازیگران کودک خواسته تا اجازه دهند صدایشان توسط هوش مصنوعی بازسازی شود. در این نامه ادعا شده استودیو به آنهایی که موافقت نکنند ادامه همکاری ندارد.

در نامه آمده است: جایی که بازیگر کودک است، رضایت باید با نهایت دقت رعایت شود. کودکان نمی‌توانند رضایت قانونی کاملاً آگاهانه بدهند و تأیید والدین یا قیم هرگز نباید به معنی مجوز کلی برای ضبط، مشابه سازی، آموزش یا استفاده مجدد از صدای کودک به طور نامحدود باشد.

هر چند در این نامه نامی از استودیوی بزرگ ذکر نشده، اما ددلاین به تازگی گزارش کرده بود که هاسبرو برای انیمیشن «پپا پیگ» چنین رفتاری انجام داده است.

هاسبرو که حق امتیاز «پپا پیگ» را سال ۲۰۱۹ خرید، به ورایتی گفت که از این نامه آگاه است و حمایت از بازیگران کودک، هسته اصلی هویت این کمپانی را تشکیل می‌دهد.

امضاکنندگان نامه تاکید دارند که صدای بازیگران کودک نباید قبل از اینکه آنها از نظر قانونی و شخصی توانایی تصمیم‌گیری برای خود را داشته باشند، به یک دارایی تجاری دائمی تبدیل شود.

«پپا پیگ» از سال ۲۰۰۴ به یک پدیده بین‌المللی تبدیل شده و فیلم‌ها، آلبوم‌ها، کالاها و تجربیات پارک‌های موضوعی را دربرمی‌گیرد.