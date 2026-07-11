نگرانی هالیوود از ساخت فیلمی جدید با بازی بازیگر هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، خبر ساخته شدن اولین فیلم بلند توسط تیلی نوروود، بازیگری که هوش مصنوعی خلق کرده، دوباره جنجالهای پیرامون وجود این بازیگر دیجیتال را برانگیخت و مفسران را به اظهارنظر درباره همه چیز، از مفهوم بازیگر هوش مصنوعی در نقش اصلی یک فیلم گرفته تا ... وادار کرد.
خالق نوروود همه واکنشها را میپذیرد و اصرار دارد که فقط سعی دارد هنر آنچه را که با فنآوری امکانپذیر است به صنعت نشان دهد. «پارتیکل ۶» استودیویی که متمرکز بر هوش مصنوعی کار می کند، به تازگی اعلام کرد در حال تولید فیلم کمدی-درام «ناهمسو» است که نوروود بازیگر آن خواهد بود و هم از کادر انسانی و هم از ابزار هوش مصنوعی برای ساخت آن استفاده می شود. این فیلم داستان بلوغ یک هوش مصنوعی را در فضایی از هرجومرج وجودی روایت میکند.
الین ون در ولدن بنیانگذار و مدیرعامل این شرکت که در لندن واقع است، به ورایتی گفت که هدف ساخت این فیلم نشان دادن جایگاه هوش مصنوعی و ارتقای مهارتها و آوردن هرچه بیشتر افراد از این صنعت برای آینده است.
او ادعا کرد از زمان اعلام این خبر، افزایش قابل توجهی در علاقه افراد خلاق به این موضوع مشاهده شده و گفت: افراد بیشتری نسبت به گذشته این پیام را درک میکنند و اگر بتوانیم افراد بیشتری را در حوزه هوش مصنوعی مشغول به کار کنیم، میزان انتقادها اهمیتی نخواهد داشت.
اینکه آیا افراد شاغل در صنعت سرگرمی واقعاً پذیرای این کار هستند یا خیر، جای بحث دارد؛ زیرا بسیاری از انجمنهای متخصصان، چندان تمایلی به بحث درباره حضور نوروود در سینما نشان ندادند. اما آنچه واضح است این است که برخی در هالیوود، شخصیت نوروود را به عنوان یک تهدید مداوم میبینند و همچنان این سوال را مطرح میکنند که آیا این «بازیگر» هوش مصنوعی بدون اجازه یا غرامت، آموزش دیده است یا خیر.
اتحادیه بازیگران بریتانیا در بیانیهای گفت وقتی صحبت از استفاده از آواتارهای هوش مصنوعی میشود؛ چه «تیلی نوروود» باشد و چه هر کس دیگری - نگرانیهایی در مورد چگونگی ایجاد یک ماکت یا آواتار دیجیتال وجود دارد. در این بیانیه تاکید شده که استفاده از هوش مصنوعی در صنعت فیلم، تلویزیون و صدا باید متمرکز بر شفافیت، رضایت و پرداخت هزینه باشد.
همچنین گفته شده است: در حالی که جمعآوری دادهها برای هوش مصنوعی غیرقابل ردیابی است، سرقت و سوءاستفاده از دیگران، همچنان ادامه مییابد و بازیگران، صداپیشگان و اجراکنندگان از هر نوع، در معرض سرقت و استفاده از آثارشان بدون رضایت یا حتی آگاهی خودشان هستند.
تد ترمپر مدیر اجرایی خالقان هوش مصنوعی در مقابل گفته از آنجا که نوروود یک شخص نیست، نمیتواند یک بازیگر محسوب شود. او شخصیتی است که از مجموعهای عظیم از خلاقیتهای نادیده گرفته شده و از ترکیب افرادی خلق شده که برای کار خود، نامی از آنها برده نشده یا دستمزدی دریافت نکردهاند.
انجمن نویسندگان آمریکا و انجمن کارگردانان آمریکا که ۲ اتحادیه مهم هستند که نمایندگی لشکر نویسندگان و فیلمسازان هالیوود را برعهده دارند، در این مورد صحبتی نکردند و از سوی دیگر انجمن تدوینگران هم سکوت اختیار کردهاند.
اتحادیه بازیگران با تاکید بر اظهارنظرهای قبلی خود در مورد ظهور نوروود، او را «ساختاری مصنوعی» نامید که توسط نرمافزاری آموزشدیده شده که کار بازیگران حرفهای بیشمار و انسانهای واقعی را الگوی خود قرار داده است و بدون اجازه، بدون ذکر منبع و بدون غرامت دارد از کار آنها استفاده میکند.
در همین حال تقریبا یک سال پس از معرفی این بازیگر، مذاکرات خالقان او با آژانسهای استعدادیابی متوقف شده و شرکت سازنده او به این نتیجه رسیده که چنین چیزی چندان هم ضروری نیست.
کشمکش درباره وجود نوروود در حالی مطرح است که صنعت فیلم و سینما همچنان با هوش مصنوعی مولد مواجه است و واکنشهای متفاوتی را برانگیخته که از رد کردن تا بیتفاوتی و پذیرش گسترده را دربرگرفته است.
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