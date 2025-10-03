۲۶۶۳ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در خوزستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با دستور کار «اجرای تدابیر لازم در خصوص پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمزارزها» با حضور نمایندگان دستگاههای انتظامی، اجرایی، قضایی، شرکتهای توزیع برق استان و اهواز و دیگر سازمانهای مربوطه و برای نخستین بار در سطح کشور بهصورت استانی و با نگاه جامع برگزار شد.
علیرضا باوی درا ین نشست گفت: آمار کشف دستگاههای رمز ارز غیرمجاز در استان خوزستان در صدر کشفیات کشور قرار دارد که ضرورت برگزاری این جلسه را ایجاد کرد. همچنین تأکیدات صریح رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگستری استان بر ضرورت اجرای کامل سند تحول قضایی در حوزه پیشگیری، موجب شد مقابله با این پدیده به یکی از اولویتهای ویژه معاونت اجتماعی و شورای پیشگیری استان تبدیل شود.
وی با اشاره به آثار منفی فعالیت دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارز، ادامه داد: تجربه تابستان امسال نشان داد که استفاده گسترده و غیرقانونی از دستگاههای ماینر، ناترازی شدید در شبکه برق ایجاد کرده است و در برخی مناطق منجر به خاموشیهای پراکنده شد. این امر هم موجب فشار بر زیرساختها و هم افزایش نارضایتی عمومی را در پی داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: در شش ماه نخست سال جاری، ۲۶۶۳ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در خوزستان شناسایی شد در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۸۸ دستگاه بود و رشد ۲۸۸ درصدی را نشان میدهد.
باوی افزود: برای مقابله با این موضوع نیاز به اقدامات پیشگیرانه و مواجههای به صورت همزمان است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمیتواند مانع از فعالیت متخلفان در این زمینه شود.
وی اظهار داشت: بر اساس مقررات، نگهداری یا استفاده از دستگاه استخراج بدون مجوز رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قاچاق و جرم محسوب میشود. همچنین دارندگان مجوز موظفند هزینه مصرف را با تعرفه برق صادراتی پرداخت کنند، کنتور هوشمند نصب و الزامات فنی را رعایت کنند. با این حال، حجم بالای تجهیزات قاچاق نشان میدهد که این حوزه همچنان نیازمند اقدام جدی است.
باوی ضمن تأکید بر نقش همکاری عموم مردم در کشف جرم، گفت: شناسایی مراکز غیرمجاز بدون گزارشهای مردمی بسیار دشوار است. ما مسیرهای گزارشدهی را شفاف کردهایم و تمام اطلاعات گزارشدهندگان کاملاً محرمانه باقی میماند. شرکت توزیع برق خوزستان نیز برای عاملین شناسایی ماینرهای غیر مجاز، جایزه نقدی ۳۰۰ میلیون تومانی پیشبینی کرده است.
وی تصریج کرد: سه روش گزارش دهی شامل استفاده از سامانه سمات توانیر به آدرس tavanir.org.ir/samaat، ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۱۲۱ و گزارش به سامانه سجام دادگستری به آدرس sejamat.spt.ir است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای مسئول، افزود: همانگونه که سند تحول قضایی بر آن تأکید دارد، پیشگیری مؤثر نیازمند همافزایی همه ظرفیتهای قانونی و اجتماعی است. با همکاری مستمر مردم، میتوانیم نهتنها در کشف، بلکه در ریشهکنی کامل استخراج غیرمجاز رمز ارز پیشگام باشیم.
