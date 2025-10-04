محسن گلستانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: افت محسوس قدرت خرید مردم تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته و موجب شده رونق گذشته در بازار نوشتافزار دیگر مشاهده نشود. کاهش خریدها از نظر کیفی و کمی کاملاً ملموس است، چراکه مردم تلاش میکنند تا انتخابهای کاربردیتر و اقتصادیتر داشته باشند و با بودجه محدودشان بیشترین بهره را برای خرید نوشتافزار و ملزومات ضروری ببرند.
وی ادامه داد: این شرایط نشان از افزایش قیمتها دارد؛ به طور مشخص، قیمتها در بازار نوشتافزار نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع در کنار شرایط سخت اقتصادی موجب تغییر رفتار مصرفکننده شده است، به طوری که برخلاف گذشته که خانوادهها نیازهای کل سال تحصیلی دانشآموزان را به صورت یکجا تأمین میکردند، اکنون بیشتر خریدها به نیازهای یکی دو ماه محدود شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت افزار تهران گفت: کاهش چشمگیر در اوج فروش نوشتافزار همزمان با بازگشایی مدارس مشاهده میشود، هرچند امیدواریم این کاهش در طول سال با خرید اقلام مورد نیاز جبران شود. به هر حال نمیتوان انکار کرد که این وضعیت ناشی از شرایط اقتصادی فعلی است و برای درک بهتر، باید موضوع با دیدی کارشناسیانه بررسی و ریشهیابی شود.
وی افزود: مباحثی که در این ایام درباره نظارت دولت مطرح میشود، معمولاً به صورت مقطعی رخ میدهد و دولت تلاش میکند با بسیج نیروها و ایجاد سازوکارهایی، با پدیده قاچاق مقابله کند. اما باید توجه داشت که ریشه اصلی این مسئله، خلأهایی است که به دلیل دخالتهای نامناسب دولت در بازار شکل میگیرد. بهعنوان مثال زمانی که دولت به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه را تخصیص نمیدهد، تولیدکنندگان قادر نخواهند بود تعهدات خود را به موقع انجام دهند. در نتیجه، بازار دچار کمبود میشود و این کمبود فرصتی برای گسترش انگیزه قاچاق فراهم میکند.
گلستانی گفت: علاوه بر این، عوامل دیگری مانند قطعی برق در کارخانههای تولیدی نیز مزید بر علت هستند. وقتی برق کارخانهها سه تا چهار روز در هفته قطع باشد و جریان تأمین مواد اولیه آنها مختل شود، تیراژ تولید کاهش مییابد. از سوی دیگر، هزینههایی همچون دستمزد کارکنان و فشار تورم باعث افزایش قیمت تمامشده محصولات میشود. این افزایش قیمت خود محرکی است برای ایجاد یک خلأ در بازار که قاچاق بتواند از آن بهرهبرداری کند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار تهران گفت: یکی از مشکلات قابل توجه این است که بخش بزرگی از بازار نوشتافزار، حدود ۴۰ درصد، از طریق واردات تأمین میشود. واردکنندگان قانونی و معتبر معمولاً با چالشهای متعددی روبهرو هستند؛ بهویژه زمانی که بارهای وارداتی، مانند ماژیک، بهدلیل پروسههای طولانی و پیچیده در گمرک مدتها زیر آفتاب باقی میمانند و عملاً بین هشت تا نه ماه معطل میشوند. این در حالی است که مسیر قاچاق بسیار سادهتر و بدون این موانع است. چنین شرایطی باعث ایجاد انگیزه برای قاچاق شده و خلأ موجود را شدت میبخشد.
