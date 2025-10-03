سعید شهلا تولیدکننده حوزه نوشت‌افزار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه‌های نوشت‌افزار بر روند تولید و فروش تاثیر دارد، اظهار کرد: درباره نمایشگاه نوشت‌افزار ایران نوشت باید بگویم که این رویداد به اندازه کافی بازخورد قابل توجهی ندارد تا شرکت کردن در آن بسیار سودمند باشد. یکی از مشکلات این نوع نمایشگاه‌ها این است که چرخه فروش استاندارد را مختل می‌کنند. برای مثال، تصور کنید کل جابه‌جایی مالی در چنین نمایشگاهی حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان باشد. این مسئله باعث می‌شود چرخه فروش از مغازه‌ها خارج شود؛ در نتیجه، مغازه‌دارها دوباره به ما مراجعه نمی‌کنند تا این محصولات را خریداری کنند و این تأثیر منفی به شرکت‌های تولیدکننده می‌رسد.

وی افزود: از طرفی، مشکلی دیگر نیز وجود دارد که رقابت با محصولاتی مانند کالاهای چینی را دشوارتر می‌کند. مغازه‌داران بیشتر تمایل دارند کالاهای چینی وارد کنند، چون علاوه بر قیمت مناسب‌تر، کیفیت این محصولات هم بهتر است و راحت‌تر در بازار پذیرفته می‌شوند. در این حالت، رقابت با محصولات چینی به ضرر ما تمام می‌شود. هرچند که نمایشگاه‌ها مزیتی دارند، از جمله ارائه کالاهای ایرانی، اما باز هم چرخه استاندارد تجارت را به هم ریخته و جایگزین مناسبی برای روند معمول فروش نیستند. با این حال، به دلیل تأمین مقداری نقدینگی، نمایشگاه‌ها کمک موقتی به ما می‌کنند تا بتوانیم در طول سال حرکت کنیم، اما مشکلات بنیادین همچنان پابرجاست.

این تولیدکننده نوشت افزار گفت: حتی با وجود افزایش نرخ دلار، مشکلاتی وجود دارد که یکی از آن‌ها رقابت با کالای چینی است که همچنان تولیدکنندگان داخلی دچار مشکل هستند. این مسئله هم به استانداردهای تولید ما مربوط است و هم به کیفیت پایین‌تر محصولات ما نسبت به مدل‌های چینی. تولیدکنندگان چینی توانسته‌اند به نحوی کالا تولید کنند که ما قادر نیستیم در سطح کیفیت و قیمت با آن‌ها رقابت کنیم.

وی افزود: ما یک مجموعه کوچک و در حال رشد هستیم؛ بنابراین نوسانات شدید بازار را کمتر حس می‌کنیم. اما براساس شنیده‌ها، مجموعه‌های بزرگ‌تر امسال افت فروش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند که می‌توان به کاهش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی اشاره کرد. این افت فروش مستقیماً به کاهش نقدینگی مردم ارتباط دارد و تنها محدود به بازار نوشت‌افزار نیست؛ بلکه این مسئله در سایر بازارها از جمله پوشاک نیز دیده می‌شود.

شهلا گفت: برخی از محصولات نوشت‌افزار در اولویت خرید مردم قرار ندارد. برخی کالاهایی که قبلاً چند بار در سال خریداری می‌شدند، اکنون تنها یک‌بار تهیه می‌شوند یا حتی از فهرست خرید حذف شده‌اند. برای مثال، برخی اقلام تخصصی و فانتزی مثل چراغ مطالعه یا کره جغرافیا دیگر جزو اولویت‌های مردم نیستند. خرید مردم محدودتر شده و بیشتر متمرکز بر لیست ضروری مدارس است، مثل کاغذ A۴ رنگی؛ باقی اقلام صرف‌نظر می‌شوند.

وی تصریح کرد: درباره قاچاق نیز باید اشاره کرد که با وجود تلاش‌های چند سال اخیر برای مبارزه با قاچاق کالاها، متأسفانه در دو سال گذشته حجم قاچاق افزایش یافته است. مغازه‌ها پر از جنس‌های قاچاق چینی است که بازار را اشباع کرده‌اند. البته در حوزه‌هایی مثل دفتر و جلد دفتر فرصت‌هایی وجود دارد. نمونه‌های چینی هنوز نتوانسته‌اند کاملاً با سلیقه بازار بومی سازگار شوند؛ اگر تولیدکنندگان داخلی روی طراحی و کیفیت این محصولات سرمایه‌گذاری کنند، امکان موفقیت بیشتری خواهند داشت.

این تولیدکننده نوشت‌افزار گفت: در زمینه برخی کالاها مثل خودکارهای فانتزی، هنوز قدرت رقابتی بالایی نداریم، زیرا محصولات چینی سهم عمده‌ای از این بخش بازار را تصاحب کرده‌اند. گرچه تولیدکنندگان داخلی تلاش می‌کنند، ولی همچنان فاصله زیادی تا رقابت جدی وجود دارد.