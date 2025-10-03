مدرسی: کاروان صمود نمادی از انزجار جهانی نسبت به رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بخش مرکزی یزد با اشاره به دغدغه‌های اصلی مردم و مطالبات مراجع تقلید از مسئولان کشور، گفت: رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی، حل معضل مسکن و واگذاری زمین، اصلاح قانون مهریه به‌منظور کاهش زندانیان، ساماندهی مشکلات بانکی و اجرای قانون حجاب و عفاف در ادارات از جمله خواسته‌های مراجع از رئیس مجلس در سفر اخیر به قم بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به عزت، شرافت و غیرت ایرانی در مذاکرات خارجی، افزود: مسئولان باید هنگام گفت‌وگو با دشمن، ضمن اقناع افکار عمومی، به بی‌نیازی کشور از مذاکرات و اتمام حجت با طرف مقابل نیز اشاره کنند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد تصریح کرد: مردم حق دارند در جریان ابعاد مختلف مذاکرات قرار گیرند و پاسخ پرسش‌هایشان را دریافت کنند. چگونه است که یک خواننده ایرانی صرفاً به دلیل انجام خدمت سربازی نمی‌تواند وارد آمریکا شود، اما افرادی که سال‌ها در آمریکا و انگلیس تحصیل کرده یا زندگی کرده‌اند، به راحتی در ایران پست‌ها و مقام‌های کلیدی می‌گیرند؟ این تناقض نیازمند تبیین جدی است.

آیت‌الله مدرسی با اشاره به حرکت کاروان صمود به سمت غزه اظهار داشت: این کاروان با حضور ۴۴ کشتی و قایق از ملیت‌های مختلف تنها نماد رساندن غذا به مردم غزه نیست، بلکه جلوه‌ای از مقاومت و بیانگر مظلومیت ملت غزه است. دشمنان از ابعاد حرکت کاروان صمود واهمه دارند؛ چراکه نشان می‌دهد منفورترین رژیم جهان، رژیم جعلی صهیونیستی و مظلوم‌ترین صدا، ندای مردم غزه است.

وی افزود: امروز اگر کسی بخواهد غرب را بشناسد، کافی است نگاهی به رژیم صهیونیستی بیندازد؛ چراکه اسرائیل عصاره فرهنگ و تمدن غرب است که نماد سقوط اخلاق، قانون و انسانیت، نادیده گرفتن جان انسان‌ها و امنیت عمومی، ترویج ترور و خودخواهی است.