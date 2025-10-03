به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه، به مناسبت هفته گردشگری، دو اقامتگاه بومگردی در مناطق گردشگری «دره اناران» و «ده پیر» لرستان با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، بخشدار پاپی و… افتتاح شد.
عطا حسنپور مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، گفت: حجم سرمایهگذاری برای هر یک از این طرحها پنج میلیارد تومان و در مجموع ۱۰ میلیارد تومان بوده که دو میلیارد تومان از آن از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.
وی بیان کرد: اقامتگاه بومگردی «دره اناران» با سه اتاق و ظرفیت اسکان ۳۰ گردشگر در منطقه زیبای «دره اناران» احداث شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، افزود: اقامتگاه بومگردی آرش در روستای «دره دوزان» منطقه گردشگری «ده پیر» با پنج اتاق و ظرفیت پذیرش ۳۵ گردشگر به بهرهبرداری رسیده است.
