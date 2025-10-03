به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو ملی بازیسازی بنیاد ملی بازیهای رایانهای در دور جدید بوت کمپها با استقبال استانهای مختلف کشور مواجه شده است و در فصل پاییز مهمان استانهایی در شمالغرب، جنوب و شرق کشور برای برگزاری اردوهای آموزش بازیسازی هستند.
برنامه برگزاری بوتکمپهای انستیتو ملی بازیسازی در پاییز ۱۴۰۴ به این صورت است که این دورهها در استان قزوین از ۱۹ تا ۲۴ مهر، در استان هرمزگان از ۳ تا ۱۰ آبان، در استان خراسان جنوبی (بیرجند) از ۱۷ تا ۲۴ آبان و در جزیره قشم از ۸ تا ۱۵ آذر برگزار میشود.
همچنین براساس برنامهریزی انجام شده انستیتو ملی بازیسازی دی ماه ۱۴۰۴ و همزمان با ایام ساگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی مهمان استان کرمان برای برگزاری بوتکمپ برای علاقهمندان به بازیسازی در این استان خواهد بود.
طبق روال برنامه بوتکمپهای انستیتو ملی بازیسازی، این اردوها شامل ۶ تا ۸ روزه آموزش بازیسازی (۶ تا ۸ روز آموزش فشرده و ۲ روز مسابقه بازیسازی (گیمجم) خواهد بود.
در بخش آموزشی، شرکتکنندگان با مباحث اصلی بازیسازی آشنا میشوند و در دو روز پایانی این رویداد، مسابقه بازیسازی (Game Jam) با مشارکت تیمهای تشکیلشده از شرکتکنندگان برگزار میشود. در این رقابت، شرکتکنندگان با بهرهگیری از آموختههای کارگاهها و راهنمایی اساتید، اقدام به ساخت یک بازی کامل خواهند کرد. در پایان، بازیهای ساختهشده داوری و از تیمهای برگزیده تقدیر میشود.
همچنین در پایان این دورهها، به تمامی شرکتکنندگان، گواهی معتبر از انستیتو ملی بازیسازی اعطا میشود و امکان بهرهمندی از حمایتهای آموزشی و مشاورهای انستیتو برای ادامه مسیر حرفهای نیز فراهم خواهد بود.
