به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم اسکندر مومنی وزیر کشور، محمدرضا صفی‌خانی به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین منصوب شد. این انتصاب پس از حدود ۵۰۰ روز مدیریت سرپرستی در این حوزه صورت گرفت و نویدبخش آغاز دوره‌ای تازه در مسیر توسعه اقتصادی استان است.

در بخشی از متن حکم آمده است:

«انتظار دارد با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود نسبت به ایجاد هماهنگی و نظارت بر فرایند تهیه و توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی، رسیدگی به امور مرتبط به تنظیم بازار، حمایت از تولید و رفع موانع آن، تقویت بنگاه‌های اقتصادی، اجرای برنامه‌های توسعه اشتغال، بهبود فضای کسب و کار استان، حمایت از کارآفرینان و خیرین، جذب سرمایه‌گذاری و رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی-تخصصی با برنامه‌ریزی مناسب و دقیق و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، اهتمام و اقدامات لازم به عمل آورید.»

صفی‌خانی پیش از این به عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان فعالیت داشته و با تجربه‌ای قابل توجه در حوزه‌های تولید، اشتغال و تنظیم بازار، از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه مدیریت اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

با توجه به چالش‌های اقتصادی پیش‌روی استان قزوین، از جمله ضرورت تقویت فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان، انتصاب صفی‌خانی می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تحول و پویایی اقتصادی منطقه باشد.