به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آموزشی (بوت کمپ) بازی‌سازی و رویداد ۲ روزه گیم جم انستیتو ملی بازی‌سازی در سیستان و بلوچستان که از روز شنبه ۱۱ تیر آغاز شده، پس از ۴ روز با حضور ۸۰ دانش‌آموز شرکت‌کننده در این اردو همچنان ادامه دارد.

در اردوی آموزشی (بوت کمپ) بازی‌سازی و رویداد ۲ روزه گیم جم که با حضور مدرسان حوزه‌های طراحی، هنری و فنی در شهر زاهدان در حال برگزاری است دانش آموزانی حاضر هستندکه تاکنون در هیچ دوره آموزش بازی‌سازی شرکت نکرده‌اند.

این‌دوره شامل ۳۰ ساعت آموزش فشرده بازی‌سازی ویژه گروه‌های دانش‌آموزی است که با رویکرد با رویکرد حمایت از کشف استعدادهای ناشناخته صنعت بازی در مناطق مختلف کشور در پارک علم و فناوری این استان در حال برگزاری است.

رویداد ۲ روزه گیم جم این اردوی آموزشی نیز از امروز کار خود را آغاز کرده و تمام ۸۰ دانش‌آموز شرکت‌کننده در قالب تیم‌های چند نفره و براساس آموزش‌های ارائه شده، پروژه طراحی و تولید یک محصول را دنبال می‌کنند.

تولیدات ارائه شده از سوی شرکت‌کنندگان در رویداد گیم جم در معرض ارزیابی داوران قرار می‌گیرد و به پروژه‌های برتر هدیه نقدی تا سقف ۶ میلیون تومان توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اهدا می‌شود.

ارائه تسهیلات برای سرمایه گذاری و توسعه محصول، شرایط جذب منتخبان به عنوان نیروی انسانی توانمند و با استعداد در صنعت بازی‌سازی کشور، ارائه گواهینامه مهارتی، استفاده رایگان از دوره‌های آموزشی مقدماتی انستیتو ملی بازی‌سازی، استفاده از تخفیف ۵۰ درصدی برای شرکت در دوره‌های آموزشی متوسطه و پیشرفته انستیتو ملی بازی‌سازی و ارائه آموزش‌های مستمر از دیگر امتیازاتی است که توسط انستیتو ملی بازی‌سازی برای تیم‌های منتخب این رویداد در نظر گرفته شده است.

آئین اختتامیه و معرفی برگزیدگان بخش گیم جم این رویداد نیز ۱۵ تیر با حضور نمایندگان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مدرسان این دوره برگزار می‌شود.

بوت کمپ‌ها دوره‌های فشرده‌ای هستند که شرکت‌کنندگان را برای ورود به بازار کار آماده می‌کنند. برگزاری این رویداد برای دیگر استان‌های کشور نیز در حال پیگیری است و در ماه‌های آینده، اردوهای آموزشی بازی‌سازی دیگری از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار می‌شود.