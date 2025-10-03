به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی در خطبههای این هفته نماز جمعه پس از دعوت نمازگزاران به تقوای الهی با تلاوت آیات ۲۰ سوره توبه به بیان جایگاه والای مؤمنان مهاجر و مجاهد پرداخت و اظهار کرد: برخی انسانها نزد خداوند از درجات بالاتری برخوردارند و نجاتیافتگان قیامت در بهشت، همگی یک مرتبه ندارند.
وی افزود: ایمان، هجرت و جهاد در راه خدا سه ویژگی اصلی کسانی است که به مراتب عالی قرب الهی دست مییابند و در تاریخ اسلام، مجاهدان بسیاری جان و مال خود را برای اعتلای کلمهالله تقدیم کردهاند.
امامجمعه همدان با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح و انتظامی، آنان را مصداق بارز «جاهدوا فی سبیلالله» دانست و گفت: اسلام اهل جنگ نیست، اما هرجا منطق و مذاکره کارگر نباشد، باید در برابر ظلم ایستاد؛ همانگونه که امام علی (ع) ابتدا با نامه و منطق معاویه را از حکومت کنار گذاشت، اما وقتی جبهه باطل جنگ را آغاز کرد، مقاومت واجب شد.
وی در ادامه به حرکت «کاروان مقاومت» برای امدادرسانی به مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: این کاروان مردمی با حدود ۵۰۰ نفر از ۴۴ کشور و ۴۴ کشتی، بدون اتکا به دولتها، برای رساندن دارو و غذا به کودکان و زنان گرسنه و بیمار غزه به راه افتاده است.
آیتالله شعبانیموثقی افزود: این حرکت در صف مقدم مبارزه با ظلم قرار دارد و فارغ از رسیدن یا نرسیدن به مقصد، پیروز است؛ چون پیام روشنی به دنیا داد که رژیم صهیونیستی منزوی شده و نهادهای بینالمللی بیاعتبارند.
به گفته وی، این کاروان نشان داد هنوز میتوان به مردم امید بست، گرچه دشمن حتی از رساندن دارو و غذای ضروری نیز جلوگیری کرد.
آیتالله شعبانیموثقی سپس به موضوع «انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس» پرداخت و گفت: دشمن با بهرهگیری از رسانهها و هزینههای سنگین، میکوشد میان مردم و مسئولان تفرقه بیندازد، چون میداند نقطه قوت کشور در جنگها و بحرانها، اتحاد است.
وی برای تقویت انسجام، «رعایت انصاف» را ضروری دانست و تصریح کرد: زکات قدرت، انصاف است؛ مسئولان باید در برخورد با مردم، انصاف را رعایت کنند و اجازه ندهند بازی با قیمت ارز و طلا، روح و روان جامعه را آشفته کند. همچنین مردم باید در قضاوت درباره مسئولان، انصاف داشته باشند و بهخاطر تخلف معدود افراد، همه مدیران را تخطئه نکنند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به تعداد اندک دریافتکنندگان حقوقهای نجومی و اختلاسگران، تأکید کرد: انصاف هم در معاملات و بازار لازم است؛ صاحبخانهها و بازاریان باید از سودجویی صرف دست بردارند و به رحمت و عطوفت توصیهشده توسط اهلبیت (ع) عمل کنند.
