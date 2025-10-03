به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر آدینه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه سمنان به مناسب هفته ناجا در مصلی این شهر با بیان اینکه خوشبختانه درصد امنیت در استان بسیار بالا است، ابراز داشت: طی شش ماه گذشته با کاهش ۱۸ درصد سرقت در استان مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه طی سال جاری کشف وقوع سرقت بیش از ۶۰ درصد رشد داشت، افزود: در این زمینه سمنان در زمره استان های برتر کشور جای گرفته است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه حذف چرخه سرقت با دستگیری سارقان و مالخران در دست اقدام است، ابراز داشت: برای تحقق این مهم همراهی شهروندان در مراقبت از مال و عدم خرید از مالخران و گزارش موارد مشکوک ضروری است.

حسینی با بیان اینکه طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۶۰ درصد کشف مواد مخدر و ۶۲ درصد دستگیری خرده فروشان رشد داشته است، تصریح کرد: در حوزه برخورد با قاچاقیان و خرده فروشان توفیقات خوبی کسب و محلات آلوده ایمن شدند.

وی با بیان اینکه استان سمنان به واسه قرارگیری در مسیر حرم تا حرم سالانه میزبان میلیون ها زائر و مسافر است، افزود: با تدابیر در نظر گرفته شده خوشبختانه طی شش ماه گذشته با کاهش ۲۲ درصد تلفات جاده ای مواجه بودیم.

فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۹۰ درصد پرونده هتل پلیس فتا خبر داد و اضافه کرد: برای کاهش این پرونده ها خانواده ها باید مراقب لینک های آلوده، کلاهبرداری اینترنتی و معاملات مشکوک باشند.