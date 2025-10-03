هدف نظام از مذاکرات اقتصادی، بهبود معیشت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، گفت: این بانوی بزرگوار با عشق دیدار برادر راهی خراسان شد اما در ساوه بیمار و سپس در قم رحلت فرمود. دفن ایشان در قم، این شهر را به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های علمی و مذهبی جهان تشیع تبدیل کرد.

وی با اشاره به جایگاه معنوی حضرت معصومه (س)، افزود: امام رضا (ع) فرموده‌اند: «هر کس ایشان را زیارت کند و مقامش را بشناسد، بهشت بر او واجب خواهد شد». این جایگاه، الگویی روشن برای زنان مسلمان در مسیر بندگی، عفاف و تقواست.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش علمای قم در گسترش معارف اسلامی، اظهار داشت: پیشگویی امام صادق (ع) درباره انتقال علم از کوفه به قم امروز تحقق یافته و این شهر به قطب اندیشه اسلامی در جهان تبدیل شده است. وی تأکید کرد: تا زمانی که حجت بر جهانیان تمام نشود، ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) رخ نخواهد داد.

فاطمی در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای نظامی و انتظامی در تأمین امنیت پایدار کشور قدردانی کرد و گفت: هرچه ایمان و تقوای این عزیزان بیشتر باشد، جایگاهشان نزد خداوند متعالی‌تر خواهد بود.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان، تصریح کرد: نخبگان سرمایه‌های الهی‌اند و خروج آنان از کشور خسارتی جبران‌ناپذیر است. مسئولان باید زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری جوانان نخبه را در داخل فراهم کنند.

وی همچنین کاهش نرخ جمعیت را تهدیدی جدی برای آینده کشور دانست و گفت: خانواده‌ها نباید به‌خاطر مشکلات اقتصادی یا راحت‌طلبی از وظیفه الهی فرزندآوری غافل شوند.

فاطمی از آغاز پویش آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در استان خبر داد و افزود: حدود ۱۱۵ زندانی غیرعمد در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که با کمک خیران می‌توان آنان را آزاد کرد. هیچ خانواده‌ای نباید به‌خاطر بدهی مالی درگیر زندان و آوارگی شود.

وی در پایان با اشاره به بودجه دفتر امام جمعه، تأکید کرد: این دفتر وابسته به بودجه دولتی نیست و هزینه‌های آن از محل موقوفات و وجوهات شرعی تأمین می‌شود. امکانات این نهاد محدود است و با حداقل منابع و توکل بر حضرت ولی‌عصر (عج) اداره می‌شود.