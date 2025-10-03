سردار هداوند: عوامل نفوذی در جریان جنگ ۱۲ روزه در البرز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرج، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله نیروی انتظامی به تشریح وضعیت امنیتی استان پرداخت و بر آمادگی کامل نیروهای مسلح تأکید کرد.

وی اظهار داشت: جای نگرانی درباره ناامنی نیست و همه باید با آرامش زندگی کنند. نیروهای مسلح در آماده‌باش کامل قرار دارند و تمام توان خود را برای حفظ امنیت کشور به کار گرفته‌اند.

سردار هداوند با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی و شهادت فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای، از آمادگی بالای نیروهای انتظامی در ماه گذشته خبر داد و افزود: این شهدا از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و جهاد سازندگی بودند که خدمات چشمگیری به کشور داشته‌اند و جایگزینی برای این افراد برجسته وجود ندارد.

فرمانده انتظامی البرز حفظ امنیت داخلی را وظیفه نیروی انتظامی دانست و تأکید کرد: با هوشیاری و اقدامات پیشگیرانه، باید آرامش شهروندان را تضمین کنیم تا نیروهای دفاعی بتوانند با تمرکز کامل به مقابله با تهدیدات بپردازند.

وی از همراهی مردم در برپایی ایست‌های بازرسی قدردانی کرد و گفت: مردم با بردباری و بدون نگرانی همراهی کردند و در صف‌ها ایستادند تا امنیت جامعه برقرار بماند و دشمن نتواند به اهداف خود دست یابد.

سردار هداوند همچنین از شناسایی و دستگیری تعدادی جاسوس و عوامل نفوذی داخلی و خارجی توسط نیروی انتظامی، اطلاعات و سپاه در جریان جنگ ۱۲ روزه خبر داد.

وی همچنین از کشف و ضبط تجهیزات پیشرفته دشمن از جمله پهپادهای کوچک و خودروهای حامل آن‌ها که برای عملیات خرابکارانه طراحی شده بودند، در جریان جنگ ۱۲ روزه خبر داد و افزود: با عوامل مرتبط برخورد قاطع صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی البرز با تشکر از اطلاع‌رسانی مردم، گفت: در این مدت، نزدیک به ۱۹ هزار و ۵۷۱ تماس با سامانه ۱۱۰ برقرار شده که سه هزار و ۴۰۰ مورد آن نیازمند پیگیری بوده است.

وی از مردم خواست که همچنان هرگونه رفتار مشکوک را به پلیس اطلاع دهند، زیرا گزارش‌های به موقع نقش مهمی در پیشگیری از جرایم و تهدیدات امنیتی دارد.

در ادامه این گزارش، سردار هداوند به کاهش ۱۸ درصدی سرقت‌ها در چند ماه اخیر و ۲۳ درصدی طی دو سال گذشته اشاره کرد.

وی همچنین از افزایش ۳۸ درصدی کشفیات مواد مخدر، انهدام ۱۱ باند، دستگیری بیش از سه هزار قاچاقچی و توزیع‌کننده و بازداشت بیش از شش هزار معتاد متجاهر خبر داد.

فرمانده انتظامی البرز در حوزه جرائم اینترنتی از انهدام ۲۷ باند کلاهبرداری، اسکیمر و فیشینگ در ۲۶ مرحله عملیاتی و دستگیری ۴۳۴ نفر خبر داد و افزود که مبالغ قابل توجهی از کلاهبرداری‌ها به مردم بازگردانده شده است.

سردار هداوند در بخش عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی، از برخورد با بیش از ۷۹۲ هزار مورد تخلف حادثه‌ساز در نیمه اول سال جاری خبر داد که به کاهش ۵۲ درصدی تصادفات منجر شده است. وی همچنین به ارائه بیش از ۲۲۱ هزار خدمت و توقف ۷۵۳ خودروی متقلب اشاره کرد.