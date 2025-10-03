به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن ملکمحمدی ظهر جمعه در دیدار با استاندار گیلان ضمن ابراز رضایت از هماهنگی و اهتمام مسئولان استان گیلان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: به برکت هفته وحدت و با جدیت و تلاشهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان و همچنین همدلی و همراهی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار گیلان و همه مسئولان و خیران، به یاری خدا شاهد بازگشت زندانیان جرایم غیرعمد نزد خانوادههایشان خواهیم بود.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به پیشتازی استان گیلان در بزرگداشت مناسبتهای ملی و مذهبی، اظهار کرد: اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه استاندار گیلان در تقبل آزادسازی ۵۵ زندانی زن جرایم غیرعمد، باید الگوی سایر استانداران کشور باشد.
وی عملکرد پویش «به عشق پیامبر(ص) میبخشم» را در کشور، مثبت و اثربخش ارزیابی کرد و افزود: امضای تفاهمنامه بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور موجب آزادسازی تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده شده است.
زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم است
«هادی حقشناس» استاندار گیلان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان و ستاد دیه استان، گفت: به همت خیران و با تقسیم کار بین مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران شهرستانها، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد استان به ویژه ۵۵ زندانی زن فراهم خواهد شد.
استاندار گیلان ضمن ابراز خشنودی از فضای همدلی و همکاری موجود در استان، افزود: چنین اقداماتی که رضایت خداوند را در پی دارد موجب امیدآفرینی و گسترش فضای نشاط و مودت میشود.
وی خواستار استمرار اقدامات خیرخواهانه و خداپسندانه در طول سال در گیلان شد و اظهار کرد: مناسبتهای مذهبی پیشرو به ویژه اعیاد و ایام ولادت ائمه اطهار(ع) بهترین فرصت برای ترویج امور خیریه و توجه ویژه به مددجویان و نیازمندان است.
