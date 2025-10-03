  1. استانها
ملک محمدی: عملکرد پویش «به عشق پیامبر(ص) می‌بخشم» در کشور مثبت است

رشت- مشاور عالی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه عملکرد پویش «به عشق پیامبر(ص) می‌بخشم» در کشور مثبت است، گفت: این اقدام زمینه آزادی تعدادی از زندانیان را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ملک‌محمدی ظهر جمعه در دیدار با استاندار گیلان ضمن ابراز رضایت از هماهنگی و اهتمام مسئولان استان گیلان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: به برکت هفته وحدت و با جدیت و تلاش‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان و همچنین همدلی و همراهی نماینده ولی فقیه در استان و استاندار گیلان و همه مسئولان و خیران، به‌ یاری خدا شاهد بازگشت زندانیان جرایم غیرعمد نزد خانواده‌هایشان خواهیم بود.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به پیشتازی استان گیلان در بزرگداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی، اظهار کرد: اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه استاندار گیلان در تقبل آزادسازی ۵۵ زندانی زن جرایم غیرعمد، باید الگوی سایر استانداران کشور باشد.

وی عملکرد پویش «به عشق پیامبر(ص) می‌بخشم» را در کشور، مثبت و اثربخش ارزیابی کرد و افزود: امضای تفاهم‌نامه بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور موجب آزادسازی تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده شده است.

زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم است

«هادی حق‌شناس» استاندار گیلان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام‌ شده توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان و ستاد دیه استان، گفت: به همت خیران و با تقسیم کار بین مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران شهرستان‌ها، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد استان به ویژه ۵۵ زندانی زن فراهم خواهد شد.

استاندار گیلان ضمن ابراز خشنودی از فضای همدلی و همکاری موجود در استان، افزود: چنین اقداماتی که رضایت خداوند را در پی دارد موجب امیدآفرینی و گسترش فضای نشاط و مودت می‌شود.

وی خواستار استمرار اقدامات خیرخواهانه و خداپسندانه در طول سال در گیلان شد و اظهار کرد: مناسبت‌های مذهبی پیش‌رو به ویژه اعیاد و ایام ولادت‌ ائمه اطهار(ع) بهترین فرصت برای ترویج امور خیریه و توجه ویژه به مددجویان و نیازمندان است.

