ملک محمدی: ولایتمداری ویژگی برجسته شهید نصرالله بود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ملک‌محمدی در مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله که همزمان با شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) با تجلیل از مقام این شهید والامقام، ابعاد مختلف شخصیتی وی را تبیین کرد و گفت: ولایتمداری ویژگی برجسته شهید نصرالله است.

وی با اشاره به اطاعت کامل شهید نصرالله از ولایت فقیه گفت: از برجسته‌ترین ویژگی‌های شهید سید حسن نصرالله، معرفت، محبت، مودت و اطاعت کامل از ولایت بود او مقام معظم رهبری را ولی خدا می‌دانست و اطاعت از ایشان را واجب می‌شمرد.

مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به توصیفات مقام معظم رهبری از شهید نصرالله اشاره کرد و افزود: حضرت آقا از ایشان به عنوان «برادرم، عزیزم، مایه فخرم، چهره محبوب دنیای اسلام، زبان گویای ملت‌های منطقه و گوهر درخشان لبنان» یاد می‌کنند و ایشان را پرچمدار برجسته مقاومت معرفی کرده‌اند.

مصداق آیات قرآن و شکستن هیمنه رژیم صهیونیستی

ملک‌محمدی شهید نصرالله را مصداق آیات نورانی قرآن دانست و گفت: ایشان تجسم عملی «ألا بذکر الله تطمئن القلوب» و «و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» بود سید حسن نصرالله در شکستن هیمنه اسرائیل نقش مؤثری داشت و نشان داد که ارتش صهیونیستی شکست‌ ناپذیر نیست.

وی با اشاره به عشق شهید نصرالله به شهادت گفت: بر اساس آیه «ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتاً بل أحیاء عند ربهم یرزقون»، این شهید بزرگوار هم‌اکنون زنده است و حضورش در جبهه مقاومت حس می‌شود.

حجت‌الاسلام ملک‌محمدی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: به فرمایش امام رضا(ع)، هرکس حضرت معصومه را در قم زیارت کند، بهشتی است و زیارت ایشان در حکم زیارت امام رضا(ع) است.