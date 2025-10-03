ارائه ۱۲۰۰ عنوان کتاب درباره حضرت معصومه(س) در پایگاه نورلایب

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمصطفی طباطبایی، مدیر پایگاه کتابخانه دیجیتال نور (نورلایب)، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به عنوان نخستین و مهمترین مجموعه فعال در حوزه بهرهگیری از فناوری رایانه در علوم اسلامی، همواره تلاش کرده است تا متون و منابع معتبر را در اختیار جامعه علمی قرار دهد و پایگاه نورلایب از جمله دستاوردهای ارزشمند این مرکز به شمار میآید.
وی افزود: این پایگاه تاکنون توانسته است بیش از ۹۰ هزار عنوان کتاب تخصصی را در موضوعات مختلف علوم اسلامی و انسانی عرضه کند و این آثار حوزههای متنوعی همچون علوم قرآن، علوم حدیث، فقه و اصول، کلام، فلسفه و منطق، اخلاق و عرفان، ادعیه و زیارات، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و سیاسی، ادیان و مذاهب، طب اسلامی و سنتی، تاریخ، جغرافیا و سیره معصومان (ع) را شامل میشود.
مدیر پایگاه نورلایب با تسلیت ایام وفات حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: به مناسبت امروز کافی است تنها با جستجوی عبارت «حضرت فاطمه معصومه» در این پایگاه، پژوهشگران به بیش از ۱۲۰۰ عنوان کتاب پیرامون ابعاد مختلف زندگی، سیره علمی و عملی و کرامات این بانوی بزرگوار دسترسی پیدا کنند.
طباطبایی در ادامه با اشاره به گستردگی شفاعت حضرت معصومه (س) گفت: از منظر روایات، هیچ بانویی پس از حضرت زهرا (س) در مقام شفاعت همانند کریمه اهلبیت (س) نیست. بهگونهای که امام صادق (ع) فرمودهاند: به شفاعت او تمام شیعیان ما وارد بهشت میشوند و این جایگاه نشان از منزلت عظیم دختر موسیبنجعفر (ع) دارد که قم را به قبله شیعیان و کانون معارف اهلبیت تبدیل کرده است.
وی همچنین به اقدامات فناورانه پایگاه نورلایب اشاره و بیان کرد: این مجموعه برای تسهیل دسترسی پژوهشگران از سراسر جهان، علاوه بر اینترفیس فارسی، نسخههای عربی و انگلیسی پایگاه را نیز راهاندازی کرده است و نورلایب در طول سالیان فعالیت خود موفق به دریافت چندین نشان زرّین و لوح افتخار ملی شده و به عنوان برترین پایگاه کتابخانهای کشور شناخته میشود.
مدیر پایگاه کتابخانه دیجیتال نور در بخش دیگری از سخنان خود به پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز) اشاره کرد و گفت: در این پایگاه نیز با جستجوی عبارت «حضرت فاطمه معصومه» میتوان به بیش از ۵۰۰ عنوان مقاله علمی در رشتهها و موضوعات متنوع دسترسی داشت. این مجموعه، بزرگترین مرجع مقالات تخصصی درباره زندگانی آن حضرت در کشور به شمار میآید.
وی ادامه داد: همچنین در پایگاه «حوزهنت» ویژهنامهای با عنوان «ویژهنامه وفات حضرت معصومه (س)» تهیه شده است که مجموعهای کامل از مقالات، یادداشتها و گزارشها پیرامون ابعاد مختلف شخصیت این بانوی بزرگوار را شامل میشود. در این ویژهنامه موضوعاتی همچون تاریخچه هجرت حضرت، اقامتگاه ایشان در قم، فضائل و کرامات، جایگاه قم در معارف اهلبیت (ع) و معرفی امامزادگان این شهر مورد توجه قرار گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین طباطبایی در پایان تأکید کرد: پایگاه نورلایب امروز یکی از جامعترین مراکز پژوهشی دیجیتال در عرصه علوم اسلامی و انسانی است و پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به این پایگاه از منابع غنی و ابزارهای پژوهشی پیشرفته بهرهمند شوند.
