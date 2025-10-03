به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری بعدارظهر جمعه در محفل عزاداری حرم مطهر بانوی کرامت با طرح این پرسش اساسی که آیا عظمت حضرت معصومه (س) تنها به فرزند موسی بن جعفر (ع) بودن خلاصه می‌شود؟ اظهار کرد: بسیاری از فرزندان امام کاظم (ع) چنین نسبتی داشتند، اما آنچه حضرت معصومه (س) را ممتاز ساخت، قرار گرفتن ایشان در سایه ولایت و به‌کارگیری سرمایه عظیم امامت بود.

وی با استناد به روایات متعدد افزود: امام صادق (ع) قم را به سبب وجود حضرت معصومه (س)، حرم اهل‌بیت (ع) دانسته‌اند و از امام رضا (ع) نقل شده است که هر کس خواهر بزرگوارشان را زیارت کند، همانند آن است که ایشان را در طوس زیارت کرده باشد. وی ادامه داد: امام جواد (ع) نیز زیارت عمه خود را معادل پاداش بهشت معرفی کردند و در روایتی دیگر آمده است که شفاعت این بانوی کریمه برای همه شیعیان کافی خواهد بود.

ماندگاری با اشاره به فرمایشات مرحوم آیت‌الله بهجت تصریح کرد: برخی انسان‌ها سرمایه دارند، اما آن را به کار نمی‌گیرند و حضرت معصومه (س) سرمایه ولایت را دریافت و از آن بهره‌برداری کامل کرد و به همین دلیل بی‌نهایت شد و همان خیر کثیر و کوثر الهی شد که اتصال با خداوند را برای شیعیان ممکن ساخت.

وی با تأکید بر استمرار برکات وجودی حضرت معصومه (س) خاطرنشان کرد: طی بیش از ۱۲ قرن، صدها مرجع تقلید و هزاران عالم و فقیه در پرتو وجود ایشان پرورش یافته‌اند و انقلاب اسلامی ایران نیز در سایه برکات حضرت معصومه (س) و برادر بزرگوارشان امام رضا (ع) به ثمر رسید و امروز نیز شعاع این انقلاب از قم و خراسان فراتر رفته و ملت‌ها را در اقصی نقاط عالم علیه ظلم و استکبار بیدار کرده است.

خطیب حرم مطهر حضرت معصومه (س) به مسئله اطاعت اشاره کرد و افزود: راه برای ما همچنان باز است و پیوستن به این مسیر نورانی تنها در گرو اطاعت از خدا و رسول است و اطاعت سه مرحله دارد، اطاعت فکری یعنی اندیشه و تصمیم بر پایه خواست خدا و اهل‌بیت (ع)، اطاعت عملی یعنی انجام واجبات و ترک محرمات و اطاعت استقامتی یعنی پایداری بر مسیر حق و اگر ملت ایران همچنان این سه مرحله را محقق کند، انقلاب اسلامی بی‌تردید به ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) متصل خواهد شد.

ماندگاری همچنین با اشاره به نقش استقامت ملت ایران در حوادث اخیر و در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه بیان کرد: دشمنان به شدت امیدوار بودند که مردم با آنها همراهی کنند، اما ملت لحظه‌ای با دشمن هم‌صدا نشدند و همین استقامت، زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی و اتصال انقلاب به ظهور خواهد بود.