  1. استانها
  2. قم
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵

عزاداری اهالی دیوانیه عراق در قم

در سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، اهالی منطقه دیوانیه عراق با سفر به شهر قم، دسته عزا برپا کردند.

دریافت 5 MB
کد خبر 6610267
مهدی بخشی سورکی

