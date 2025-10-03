https://mehrnews.com/x39c8r ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵ کد خبر 6610267 استانها قم استانها قم ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۵ عزاداری اهالی دیوانیه عراق در قم در سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، اهالی منطقه دیوانیه عراق با سفر به شهر قم، دسته عزا برپا کردند. دریافت 5 MB کد خبر 6610267 مهدی بخشی سورکی کپی شد مطالب مرتبط ارائه ۱۲۰۰ عنوان کتاب درباره حضرت معصومه(س) در پایگاه نورلایب آمادهسازی حرم حضرت معصومه(س) برای مراسم شمعگردانی دسته عزاداری خادمان حضرت معصومه(س) در قم برپایی کاروان علمها در روز ارتحال حضرت معصومه(س) در قم ماندگاری: عظمت حضرت معصومه(س) در بهرهگیری از سرمایه ولایت است عزاداری ارتحال حضرت معصومه(س) در قم برچسبها قم حرم حضرت فاطمه معصومه(س) عراق
