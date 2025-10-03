https://mehrnews.com/x39cby ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰ کد خبر 6610371 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰ بسته خبری شبانه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 10 MB کد خبر 6610371 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری یازدهم مهرماه خبرگزاری مهر استان کردستان زاهدان قطب جدید کشت پسته؛ درخشش طلای سبز در مشرق سردار جوکار: ۲ شرور سابقه دار راسک در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند امام جمعه زاهدان: ملت ایران تسلیم زور و ماشه نمی شود برچسبها خبرگزاری مهر زاهدان بسته خبری
