۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

سردار جوکار: ۲ شرور سابقه دار راسک در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند

راسک - فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان از دستگیری دو شرور سابقه‌دار طی عملیاتی غافلگیرانه در شهرستان راسک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار عصر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام فعالیت های مجرمانه دو فرد شرور در سطح شهرستان راسک و بروز نارضایتی های شهروندان در این راستا، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی جنوب سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس آگاهی راسک با تقویت اقدامات اطلاعاتی و بررسی های تخصصی موفق به شناسایی محل اختفای این دو شرور شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به انجام هماهنگی های لازم قانونی پلیس در این خصوص بیان کرد: ماموران انتظامی در عملیات های غافلگیرانه دو شرور را که قصد فرار داشتند را دستگیر که از جمله شرارت های آنها سرقت مسلحانه، اخاذی، تجاوز به عنف و ایجاد رعب، وحشت در منطقه می باشد.

فرمانده انتظامی جنوب استان در پایان خاطر نشان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت به جد برخورد می شود.

