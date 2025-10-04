مسلم قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیکی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، بر اهمیت حضور فعال و آگاهانه کاندیداها و مردم در این انتخابات تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات شوراها، متقاضیان شرکت در این انتخابات باید طبق قانون، از تاریخ ۲۱ الی ۲۷ مهرماه سال جاری از پست‌هایی که در اختیار دارند استعفا دهند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

قبادیان در ادامه افزود: پیشنهاد می‌کنم که کاندیداها و عموم مردم، قوانین جدید انتخابات را مطالعه کنند، چرا که تغییراتی در آن اعمال شده است.

فرماندار رامسر با اشاره به ظرفیت‌های بالای جوانان و اهالی فکر و اندیشه گفت: جوانان فرهیخته و افرادی که ایده‌های نو برای پیشرفت شهر و روستا دارند، باید در انتخابات حضور فعال داشته باشند و این امر را جدی بگیرند.

وی همچنین به انتقادات موجود در فضای مجازی از عملکرد شوراهای اسلامی شهر اشاره کرده و اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر، چکیده و عصاره انتخابی مردم هستند. از عزیزان خواهشمندم که در انتخابات شوراها حضور پیدا کنند و ایده‌ها و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

قبادیان در پایان تاکید کرد: اصل انتخاب شدن مهم نیست، بلکه ارائه ایده‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردمی است که اهمیت دارد. هر فردی که در این انتخابات برنده شود، باید با اولویت به سمت تحقق مطالبات مردم حرکت کند.