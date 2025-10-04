واکنش یمن به پاسخ حماس در قبال طرح ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به پاسخ حماس به طرح ترامپ تاکید کرد: پاسخ حماس یک واکنش مسئولانه برای توقف جنگ و قحطی و در راستای حمایت از غزه به شمار می رود.

وی افزود: این پاسخ از اتحاد ملی و مبانی ثابت فلسطین محافظت کرده و یک واکنش قابل اجرا و واقعی به راه کارها محسوب می شود و انعطاف زیادی در آن نشان داده شده است.

الفرح تصریح کرد: مسئولیت تداوم حملات و تجاوزات علیه غزه بر عهده آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

خبرگزاری شهاب همچنین به نقل از نیروهای مسلح یمن گزارش داد: خطاب به برادران قهرمان ما در جنبش های جهاد اسلامی و حماس می گوییم که ما وارد جزئیات مذاکرات نمی شویم چرا که تصمیم گیری در این خصوص به شما مربوط می شود اما بر عهد سابق خود هستیم و همان طور که عملیات نظامی ما بنا به درخواست شما آغاز شد هرگز جز به درخواست شما متوقف نمی شود. سرنوشت ما یکی است و ما تا زمان پیروزی یا شهادت در کنار شما هستیم.