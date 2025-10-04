به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، با وجود آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی نیمه شب گذشته بعد از دریافت پاسخ حماس به طرح خود از رژیم صهیونیستی خواسته بود فورا به حملات علیه غزه پایان دهد گزارش های رسانه ای حاکی از تداوم این حملات است. حتی بعد از مطرح شدن درخواست ترامپ موج جدیدی از حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه آغاز شد.

دقایقی قبل جنگنده های رژیم صهیونیستی یک خانه را در منطقه المشاهره واقع در محله التفاح در شمال شرق شهر غزه بمباران کردند.

یک حمله هوایی نیز علیه شرق شهر غزه صورت گرفت. توپخانه این رژیم نیز مرکز شهر خان یونس را هدف قرار داد.

این در حالی است که منابع صهیونیست مدعی شده بودند محافل سیاسی رژیم صهیونیستی به ارتش اشغالگر دستور داده حملات و روند اشغال شهر غزه را متوقف کند.