منابع صهیونیست مدعی شدند: روند اشغال شهر غزه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که محافل سیاسی این رژیم به ارتش دستور داده اند حملات خود را در نوار غزه کاهش داده و فقط در حالت آماده باش قرار بگیرند.

بر اساس این ادعا، محافل سیاسی رژیم صهیونیستی خطاب به ارتش این رژیم اعلام کرده که روند اشغال شهر غزه متوقف شده و عملیات نظامی در پایان ترین حد خود قرار بگیرد.

منابع مذکور اضافه کردند که رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به نظامیان اشغالگر دستور داده که آماده اجرای مرحله نخست طرح ترامپ شوند.

لازم به ذکر است که به دنبال اعلام موضع رسمی جنبش حماس مبنی بر پذیرش اصول کلی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، موجی از واکنش‌ها و استقبال‌ها از سوی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شد. در مقابل، اخباری از غافلگیری و اختلاف در محافل رژیم صهیونیستی مخابره شده است.

پیشتر پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام صهیونیست نوشت که نتانیاهو از پاسخ ترامپ غافلگیر شده است.

وی اضافه کرد که نتانیاهو در رایزنی‌های پیش از اعلام موضع ترامپ، واکنش حماس به طرح را به منزله پاسخ منفی این جنبش تلقی کرده بود اما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که حماس به این طرح پاسخ مثبت داده است.

یک مقام صهیونیست نیز در این باره به آکسیوس گفت: نتانیاهو بر ضرورت هماهنگی با آمریکایی‌ها تأکید کرده تا اطمینان حاصل شود که این تصور که حماس به طرح پاسخ مثبت داده، تثبیت نشود.