به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام در ۲۶ شهریور سال ۸۸ در پی اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد سید قطب سنندج، مقابل این مسجد توسط افراد وابسته به یک گروهک تروریستی تکفیری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شهید شد.

یکی از عوامل اصلی شهادت ماموستا شیخ‌الاسلام که به همراه چند تروریست دیگر شناسایی و دستگیر شدند فردی بود به هویت سامان محمدی خیاره.

سامان محمدی خیاره از عناصر گروهک تروریستی - تکفیری ای بود که در سال ۱۳۸۵ پس از طی دوره‌های آموزشی جذب گروهک شده و در عملیات‌های تروریستی و خرابکارانه وابسته به این گروهک در داخل ایران شرکت می‌کرد.

حمله تروریستی به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج، شرکت در سرقت طلا فروشی و آدم‌ربایی منجر به قتل فرد ربوده شده و طراحی عملیات و سرکردگی ترورشهید شیخ‌الاسلام از جمله اقدامات مجرمانه محکوم‌علیه بوده است.

سامان محمدی همچنین در سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در همدان و سرقت مسلحانه یک اتومبیل و ترور راننده آن، تیراندازی به سمت مردم و حمله مسلحانه به ایستگاه پلیس در سه راه شیخان سنندج و شهادت یک سرباز نقش داشته است.

پس از متلاشی شدن گروهک تروریستی- تکفیری، سامان محمدی خیاره در شهرهای مختلف کشور از بانه، بوکان و شهرستان هشتگرد استان البرز مخفی شده بود که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در تاریخ ۹ آذر سال ۱۳۹۲ بازداشت شد.

پس از دستگیری متهم، پرونده وی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دادگاه با حضور محکوم‌علیه و وکیل وی برگزار و با توجه به گزارش نهادهای امنیتی، اقاریر و مستندات موجود در پرونده، سامان محمدی خیاره به اعدام محکوم شد. با درخواست فرجام خواهی متهم و وکیل وی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده، درخواست فرجام خواهی را قبول کرده و پس از نقض حکم، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داد. پرونده مجدد در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به مستندات موجود، حکم اعدام متهم صادر شد.

دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده حکم صادره را تایید و ابرام کرد. در نهایت حکم اعدام سامان محمدی خیاره فرزند سالم به اتهام محاربه و برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروهک‌های تروریستی و تکفیری و انجام عملیات مسلحانه و فرماندهی ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام صبح امروز(شنبه) اجرا شد.