انتشار اسامی محصولات بهداشتی غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات بهداشتی و مراقبتی پوست و مو به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و ایمنی لازم، غیرمجاز شناخته شدهاند.
اسامی محصولات
کرمهای دست و صورت: شیر الاغ – ZHAV، رز – ZHAV، شیر گاو – ZHAV، آرگان – kamilink
کرم مرطوبکننده و آبرسان: بلوبری – kamilink، آووکادو – kamilink
ژل و فیس واش صورت: ژل شوینده پوست خشک – kamilink، ژل پاککننده آرایش – VITOLA، MICELLAR CLEANSING WATER – kamilink، تونر پوست چرب – kamilink
ماسک مو: kamilink، ماسک مو هلو – kamilink
وکس صورت: زغال – Max lady، عسل – Hudabeauty، آلوئهورا – Max lady، HOT WAX ALOE VERA – dior، ورقه وکس – Max lady
روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد مصرف این محصولات به دلیل نبود اطلاعات شفاف از ترکیبات و شرایط نگهداری، میتواند خطراتی برای سلامت مصرفکنندگان بهدنبال داشته باشد. این محصولات در اولویت نظارتهای این سازمان قرار گرفتهاند.
از عموم مردم درخواست شده در صورت مشاهده این نشانهای تجاری در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانههای نظارتی به اطلاع سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برسانند.
سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی اقدامات لازم را برای پیگیری و برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.
