  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۶

شهرکرد صدرنشین تولید عسل در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد صدرنشین تولید عسل در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد گفت: شهرستان شهرکرد با ۶۰ هزار کلنی زنبور عسل و تولید سالانه ۵۱۳ تن عسل، موفق به کسب رتبه نخست در سطح استان شده است.

علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرشماری زنبورستانها با هدف شناسایی دقیق تعداد زنبورستان‌ها، کلنی‌های فعال، میزان تولید عسل و سایر فرآورده‌های جانبی زنبورعسل انجام می‌شود.

وی بیان داشت: اطلاعات به‌دست‌آمده از این طرح، نقش کلیدی در تصمیم‌گیری برای حمایت از زنبورداران، تأمین نهاده‌های مورد نیاز، ارائه تسهیلات و توسعه صنعت زنبورداری در شهرستان خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد همچنین با اشاره به جایگاه برتر شهرستان شهرکرد در صنعت زنبورداری استان افزود: شهرستان شهرکرد با ۶۰ هزار کلنی زنبور عسل و تولید سالانه ۵۱۳ تن عسل، موفق به کسب رتبه نخست در سطح استان شده است.

وی خاطرنشان کرد: سرشماری زنبورستان‌ها هر ساله در بازه زمانی مشخصی انجام می‌شود و آمارهای به‌دست‌آمده مبنای برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی قرار می‌گیرد؛ از این رو، مشارکت فعال زنبورداران در اجرای این طرح، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات و بهبود وضعیت تولید در این حوزه خواهد بود.

در ادامه آرش حسین میرزایی با تأکید بر اهمیت زنبورداری به‌عنوان یکی از مشاغل مهم و درآمدزا در بخش کشاورزی مطرح کرد: توسعه این حرفه نه‌تنها به ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند، بلکه در افزایش بهره‌وری و کیفیت گرده‌افشانی محصولات زراعی و باغی نیز تأثیر مستقیم دارد.

کارشناس زنبور عسل شهرستان شهرکرد بیان داشت: با توجه به نقش کلیدی زنبورها در حفظ تنوع زیستی و سلامت اکوسیستم‌های کشاورزی، حمایت از زنبورداران و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای گسترش این صنعت، باید در اولویت سیاست‌های توسعه روستایی قرار گیرد.

میرزایی همچنین بر ضرورت آموزش تخصصی، ارائه تسهیلات مالی و ایجاد بازارهای پایدار برای محصولات زنبورداری تأکید کرد و گفت: اگر این حرفه به‌درستی مدیریت شود می‌تواند به یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی در مناطق محروم تبدیل گردد.

کد خبر 6616618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها