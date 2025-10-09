شهرکرد صدرنشین تولید عسل در چهارمحال و بختیاری

علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرشماری زنبورستانها با هدف شناسایی دقیق تعداد زنبورستانها، کلنیهای فعال، میزان تولید عسل و سایر فرآوردههای جانبی زنبورعسل انجام میشود.
وی بیان داشت: اطلاعات بهدستآمده از این طرح، نقش کلیدی در تصمیمگیری برای حمایت از زنبورداران، تأمین نهادههای مورد نیاز، ارائه تسهیلات و توسعه صنعت زنبورداری در شهرستان خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد همچنین با اشاره به جایگاه برتر شهرستان شهرکرد در صنعت زنبورداری استان افزود: شهرستان شهرکرد با ۶۰ هزار کلنی زنبور عسل و تولید سالانه ۵۱۳ تن عسل، موفق به کسب رتبه نخست در سطح استان شده است.
وی خاطرنشان کرد: سرشماری زنبورستانها هر ساله در بازه زمانی مشخصی انجام میشود و آمارهای بهدستآمده مبنای برنامهریزیهای کلان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی قرار میگیرد؛ از این رو، مشارکت فعال زنبورداران در اجرای این طرح، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات و بهبود وضعیت تولید در این حوزه خواهد بود.
در ادامه آرش حسین میرزایی با تأکید بر اهمیت زنبورداری بهعنوان یکی از مشاغل مهم و درآمدزا در بخش کشاورزی مطرح کرد: توسعه این حرفه نهتنها به ایجاد اشتغال پایدار کمک میکند، بلکه در افزایش بهرهوری و کیفیت گردهافشانی محصولات زراعی و باغی نیز تأثیر مستقیم دارد.
کارشناس زنبور عسل شهرستان شهرکرد بیان داشت: با توجه به نقش کلیدی زنبورها در حفظ تنوع زیستی و سلامت اکوسیستمهای کشاورزی، حمایت از زنبورداران و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای گسترش این صنعت، باید در اولویت سیاستهای توسعه روستایی قرار گیرد.
میرزایی همچنین بر ضرورت آموزش تخصصی، ارائه تسهیلات مالی و ایجاد بازارهای پایدار برای محصولات زنبورداری تأکید کرد و گفت: اگر این حرفه بهدرستی مدیریت شود میتواند به یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی در مناطق محروم تبدیل گردد.
