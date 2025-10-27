پیام تسلیت معاون آموزشی وزارت بهداشت در پی درگذشت یاسمن شیرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت اندوه‌بار یاسمن شیرانی، دستیار سال دوم جراحی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران و فرزند محمد شیرانی، مدیر محترم گروه جراحی اعصاب دانشکده پزشکی، سیدجلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با صدور پیامی این ضایعه تلخ را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت ناباورانه خانم دکتر یاسمن شیرانی موجب اندوه عمیق جامعه پزشکی و خانواده بزرگ آموزش علوم پزشکی کشور شد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده محترم شیرانی، به‌ویژه جناب آقای دکتر محمد شیرانی، همچنین همکاران، استادان و دستیاران گرامی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.