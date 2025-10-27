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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

پیام تسلیت معاون آموزشی وزارت بهداشت در پی درگذشت یاسمن شیرانی

پیام تسلیت معاون آموزشی وزارت بهداشت در پی درگذشت یاسمن شیرانی

معاون آموزشی وزارت بهداشت درگذشت دستیار سال دوم جراحی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت اندوه‌بار یاسمن شیرانی، دستیار سال دوم جراحی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران و فرزند محمد شیرانی، مدیر محترم گروه جراحی اعصاب دانشکده پزشکی، سیدجلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با صدور پیامی این ضایعه تلخ را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت ناباورانه خانم دکتر یاسمن شیرانی موجب اندوه عمیق جامعه پزشکی و خانواده بزرگ آموزش علوم پزشکی کشور شد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده محترم شیرانی، به‌ویژه جناب آقای دکتر محمد شیرانی، همچنین همکاران، استادان و دستیاران گرامی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.

کد مطلب 6635806

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