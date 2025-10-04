به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی در نشست با بسیج مهندسان استان همدان، با اشاره به برگزاری نشستهای فشرده با وزیر نفت و مدیران ارشد این وزارتخانه، اظهار کرد: وضعیت ذخیرهسازی گاز کشور برای زمستان کاملاً مطلوب ارزیابی شده است.
وی افزود: در جلسهای که اخیراً برگزار شد، وزارت نفت رسماً اعلام کرد که در حوزه ذخیرهسازی به هیچ وجه مشکلی وجود ندارد و ذخایر به میزان کافی فراهم شده است.
صوفی خاطرنشان کرد: این آمادگی شامل تأمین گاز نیروگاهها و گرمایش خانوارها میشود و با این شرایط، امسال زمستانی بدون بحران سوخت پیش رو داریم.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای مسئول گفت: برای رفع هرگونه نگرانی و پیشگیری از مشکلات احتمالی، هفته آینده جلسه مشترکی بین وزیر نیرو و وزیر نفت و مدیران ارشد دو وزارتخانه برگزار خواهد شد تا پیش از آغاز فصل سرما، تمامی مسائل بررسی و برطرف شود.
وی عنوان کرد: این اقدامات، بهانهها را از میان برمیدارد و اطمینان مجلس و مردم را نسبت به تأمین پایدار گاز در سراسر کشور تقویت میکند.
صوفی افرود: هدف ما این است که امسال، حتی در اوج مصرف، هیچ خللی در شبکه تأمین وجود نداشته باشد.
