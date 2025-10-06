برگزاری یادواره شهدای سلامت با حضور سخنرانان و مداحان برجسته

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، از شانزدهم تا هجدهم مهرماه، با حضور سخنرانان و مداحان کشوری برگزار خواهد شد.

در این مراسم که هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در خیابان فرخی، پارکینگ طبقاتی بیمارستان شهید دکتر رهنمون (روبروی پاساژ ۱۱۰) برگزار می‌شود، حجج اسلام ناصر رفیعی، محمدمهدی ماندگاری و عبدالناصر جلالیان به سخنرانی خواهند پرداخت.

برنامه مداحان به ترتیب شب‌ها به این شرح است: محسن محمدی‌پناه (شب اول)، محمدعلی وطن‌خواه (شب دوم) و سید داود صباغ (شب سوم). همچنین قرائت قرآن مراسم با صوت قاری بین‌المللی، محمد کریمی‌نیا انجام خواهد شد.

این یادواره همراه با استقرار موکب‌های درمانی و ارائه رایگان خدمات تخصصی پزشکی، و نیز برپایی مهدکودک برای کودکان برگزار می‌شود.