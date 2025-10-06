  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۰

برگزاری یادواره شهدای سلامت با حضور سخنرانان و مداحان برجسته

حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در یادواره شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی سخنرانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، از شانزدهم تا هجدهم مهرماه، با حضور سخنرانان و مداحان کشوری برگزار خواهد شد.

در این مراسم که هر شب از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در خیابان فرخی، پارکینگ طبقاتی بیمارستان شهید دکتر رهنمون (روبروی پاساژ ۱۱۰) برگزار می‌شود، حجج اسلام ناصر رفیعی، محمدمهدی ماندگاری و عبدالناصر جلالیان به سخنرانی خواهند پرداخت.

برنامه مداحان به ترتیب شب‌ها به این شرح است: محسن محمدی‌پناه (شب اول)، محمدعلی وطن‌خواه (شب دوم) و سید داود صباغ (شب سوم). همچنین قرائت قرآن مراسم با صوت قاری بین‌المللی، محمد کریمی‌نیا انجام خواهد شد.

این یادواره همراه با استقرار موکب‌های درمانی و ارائه رایگان خدمات تخصصی پزشکی، و نیز برپایی مهدکودک برای کودکان برگزار می‌شود.

کد خبر 6610712
فاطمه علی آبادی

