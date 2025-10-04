حجت الاسلام میکائیل پور: ایستگاه فرهنگی تبلیغی درساحل بابلسر برگزار شد

حجت الاسلام میکائیل محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایستگاه فرهنگی تبلیغی ساحل شهرستان بابلسر با محوریت کارویژه رویداد فرهنگی تبلیغی «از ایده تا اجرا» مازندران، توسط کانون فرهنگی تبلیغی امام حسن مجتبی (ع) و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر برگزار شد.

وی گفت: این رویداد فرهنگی تبلیغی در ساحل پارکینگ یک شهرستان بابلسر با برنامه‌ها و غرفه‌های متنوعی همچون غرفه عرضه محصولات مشاغل خانگی بانوان، غرفه پاسخ به سوالات و شبهات، غرفه مشاوره، غرفه کودکان، غرفه پذیرایی، نمایشگاه جواهرانه ویژه عفاف و حجاب، اجرای سرود، غرفه کتابخوانی و گفتگوی روحانیون با مسافران برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ دینی و تبلیغی در فضای اجتماعی گفت: برگزاری این ایستگاه فرهنگی و تبلیغی در ساحل شهرستان بابلسر فرصتی ارزشمند برای ترویج آموزه‌های دینی و پاسخگویی به سوالات و شبهات مردم به ویژه گردشگران و مسافران است.

وی افزود: برنامه‌های متنوع و غرفه‌های مختلف این رویداد فرهنگی با هدف ارتقای سطح آگاهی دینی، تقویت عفاف و حجاب و حمایت از تولیدات خانگی بانوان طراحی شده است.

وی ادامه داد: ایستگاه فرهنگی تبلیغی ساحل بابلسر فرصتی مناسب برای آشنایی مردم و مسافران با ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی شهرستان فراهم می‌آورد و در راستای تحقق اهداف فرهنگی و تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر برگزار شد.