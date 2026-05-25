حجت الاسلام میکائیل محمدپور در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: مردم این شهرستان طی ۸۴ شب گذشته با حضور در اجتماعات خیابانی نشان دادند که از انقلاب و حریم امن جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند.

وی افزود: مردم بابلسر با مجاهدت و گذشت از رفاهیات شخصی در این اجتماعات حاضر شدند و ثابت کردند خیابان در کنار میدان معنا پیدا می‌کند.

محمدپور تصریح کرد: این حضور به خونخواهی امام شهید و حمایت از رهبر عظیم الشأن انقلاب تا امروز ادامه داشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر با اشاره به برگزاری برنامه‌های میدان شهدا با حضور مواکب و سخنرانان و مداحان مختلف اظهار داشت: جمعیت حاضر نسبت به شب اول گردشی شده است زیرا در بخش‌های مختلف شهرستان نیز برنامه برگزار می‌شود اما مردم همچنان با شکوه در میدان شهدا حاضر هستند و نمی‌توان گفت حضور مردم کمرنگ شده است.

وی بیان کرد: در این اجتماعات از کارگر و استاد دانشگاه تا معلم و کارمند و از جوان و نوجوان تا پیرزن و دختران مجاهد همه پای کار هستند.

محمدپور در پایان خاطرنشان کرد: مواکب مستقر در میدان شهدا علاوه بر پذیرایی به امور فرهنگی مانند جهاد تبیین و ترویج مهدویت و کتابخوانی می‌پردازند و برنامه‌های متناسب با هر ایام در آنها برگزار می‌شود.