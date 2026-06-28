سازمان تبلیغات اسلامی راهبر عرصه فرهنگی و تربیتی در جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام میکائیل محمدپور ظهر یکشنبه در نشست مسئولان بابلسر، با اشاره به فلسفه شکلگیری تبلیغات اسلامی اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) با هدف ترویج معارف ناب اسلامی و تعمیق ارزشهای دینی در جامعه تأسیس شد و امروز نیز با همین رویکرد در عرصه فرهنگی و تربیتی فعالیت میکند.
وی افزود: مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی فراتر از برخی برداشتهای رایج است و این مجموعه تنها نقش اجرایی یا پشتیبانی مراسمهای مذهبی را بر عهده ندارد، بلکه مسئولیت اصلی آن هدایت، راهبری و ساماندهی جریان فرهنگی و تربیتی جامعه با بهرهگیری از شیوههای نوین و مؤثر است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر با تأکید بر مردمی بودن فعالیتهای این نهاد تصریح کرد: بخش عمده برنامههای فرهنگی و تربیتی شهرستان با مشارکت روحانیون، مداحان، شاعران آئینی، هیئتهای مذهبی، کانونهای فرهنگی و تبلیغی، فعالان قرآنی و دیگر مجموعههای مردمی اجرا میشود و این شبکه گسترده، سرمایهای ارزشمند برای تحقق اهداف فرهنگی و جهاد تبیین به شمار میرود.
حجتالاسلام محمدپور با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری مراسم دهه نخست محرم، از اقدامات انجام شده برای تأمین اقلام مورد نیاز هیئتهای مذهبی خبر داد و گفت: با همکاری ائمه جمعه، فرمانداری شهرستان، ادارات جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نیازهای مربوط به اطعام حسینی پیگیری و تأمین شد.
وی ادامه داد: با وجود برخی محدودیتها و تأخیرها در روند تأمین اقلام، در مرحله نخست چهار و نیم تن مرغ، هفت تن برنج و سه تن شکر تهیه و از روزهای ابتدایی ماه محرم با ارائه حواله در اختیار هیئتهای مذهبی و تکایا قرار گرفت و این روند برای تأمین نیاز مراسمهای ماههای محرم و صفر نیز ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر در پایان از همراهی دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیج در تأمین امنیت، نظم و پشتیبانی مراسم عزاداری قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار این همکاریها، زمینه خدمترسانی بهتر به مردم و خادمان اهلبیت(ع) فراهم شود.
نظر شما